Amerikai lépések Közép-Ázsiában: mit rejt az új üzbég megállapodás?

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon arról számolt be, hogy "a következő három évben Üzbegisztán közel 35 milliárd dollár értékben, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárért fog vásárolni, illetve befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba, beleértve a kritikus ásványkincseket, a repülést, az autóalkatrészeket, az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, az energia- és vegyipari ágazatot, az informatikát és más ágazatokat".

Donald Trump "hihetetlen kereskedelmi és gazdasági megállapodásként" értékelte a két ország között létrejött szerződést.

A megállapodást Savkat Mirzijojev üzbég elnök amerikai látogatása során írták alá.

MTI