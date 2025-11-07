Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Amerikai lépések Közép-Ázsiában: mit rejt az új üzbég megállapodás?

2025. november 07., péntek 09:31 | MTI
megállapodás Üzbegisztán Donald Trump

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kereskedelmi és gazdasági megállapodás megkötését jelentette be Üzbegisztánnal.

  • Amerikai lépések Közép-Ázsiában: mit rejt az új üzbég megállapodás?

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon arról számolt be, hogy "a következő három évben Üzbegisztán közel 35 milliárd dollár értékben, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárért fog vásárolni, illetve befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba, beleértve a kritikus ásványkincseket, a repülést, az autóalkatrészeket, az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, az energia- és vegyipari ágazatot, az informatikát és más ágazatokat".

Donald Trump "hihetetlen kereskedelmi és gazdasági megállapodásként" értékelte a két ország között létrejött szerződést.

A megállapodást Savkat Mirzijojev üzbég elnök amerikai látogatása során írták alá.

MTI

További híreink

Folyamatosan forgolódik? Nem tud aludni? Adunk néhány szuper tanácsot

Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

Személyiségteszt: a kisujj hosszából megjósolható, milyen munka passzol hozzád

Elhagyott pénztárcát talált az esztergomi nő, botrány, mit művelt vele

Ezt kell most tenned a gyümölcsfáiddal, hogy jövőre szép termés legyen

Hidegrázás kerülgette a razgradiakat a Fradi-stadionban, még a szpíker hangja is elakadt + videó

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Termékvisszahívás: akár agyhártyagyulladást is okozhat a népszerű termék

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

További híreink

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
2
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
3
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
4
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
5
Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen
6
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
7
Orbán Viktor: Egy olyan hátország épült ki, amellyel a Brüsszelből érkező támadásokat is ki lehet védeni + videó
8
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
9
Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó
10
Szijjártó Péter: A magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora

Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora

Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön Magyarországra, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Reykjavíkban, úton Washington felé.
Uniós oltalom a magyar pezsgőnek

Uniós oltalom a magyar pezsgőnek

 Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta az etyeki pezsgő felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába.
Új tervet mutatott be az Európai Bizottság

Új tervet mutatott be az Európai Bizottság

 Az Európai Unió nagysebességű vasúti hálózat kiépítésével, valamint a légi és a vízi közlekedésben megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok használatával fokozná Európa versenyképességét - közölte Raffaele Fitto kohézióért és reformokért felelős biztos az Európai Bizottság közlekedési csomagjának bemutatásakor szerdán.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!