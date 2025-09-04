AM: közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

Megosztás itt:

Nagy István a Richard Takáč szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel folytatott megbeszélésen jelezte, hogy komoly problémát okoz az európai agráriumnak az EU és Ukrajna között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás, ezért Magyarország továbbra is zárva tartja a határait az ukrán mezőgazdasági termékekkel szemben. "Számunka továbbra is magyar termelők versenyképessége és megélhetése az első, amit minden eszközzel meg fogunk védeni" - fogalmazott a miniszter a közlemény szerint.

Hozzátette, további veszélyt jelent, hogy ezzel egy időben az unió és a dél-amerikai országok közötti, úgynevezett EU-Mercosur egyezmény is életbe lépne. Ez a kereskedelmi megállapodás, a jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. "A megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára" - fűzte hozzá.

A kétoldalú egyeztetést megelőzően Nagy István találkozott a V4 országok, valamint Kína szaktárcáinak képviselőivel is. Az agrárminiszter az eseményen meglátogatta többek között a szlovák agrártárca és élelmiszer-biztonsági szervezet pavilonját, a mézszakmai, valamint a magyar kiállítókat is - írták a közleményben.