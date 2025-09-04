Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

AM: közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

2025. szeptember 04., csütörtök 07:45 | mti
gazdák Összefogás AM

Az új, 2027 utáni európai uniós agráriumot érintő költségvetéstervezet jelenlegi formájában elfogadhatatlan, ezért közösen kell fellépnünk ellene - közölte Nagy István agrárminiszter a nyitrai Agrokomplex kiállítást követő szlovák-magyar kétoldalú egyeztetés kapcsán az Agrárminisztérium (AM) szerda esti közleménye szerint.

  • AM: közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

Nagy István a Richard Takáč szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel folytatott megbeszélésen jelezte, hogy komoly problémát okoz az európai agráriumnak az EU és Ukrajna között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás, ezért Magyarország továbbra is zárva tartja a határait az ukrán mezőgazdasági termékekkel szemben. "Számunka továbbra is magyar termelők versenyképessége és megélhetése az első, amit minden eszközzel meg fogunk védeni" - fogalmazott a miniszter a közlemény szerint.

Hozzátette, további veszélyt jelent, hogy ezzel egy időben az unió és a dél-amerikai országok közötti, úgynevezett EU-Mercosur egyezmény is életbe lépne. Ez a kereskedelmi megállapodás, a jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. "A megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára" - fűzte hozzá.

A kétoldalú egyeztetést megelőzően Nagy István találkozott a V4 országok, valamint Kína szaktárcáinak képviselőivel is. Az agrárminiszter az eseményen meglátogatta többek között a szlovák agrártárca és élelmiszer-biztonsági szervezet pavilonját, a mézszakmai, valamint a magyar kiállítókat is - írták a közleményben.

 

További híreink

"Kimászott a csirkeláb a húslevesből" – így gyalázzák Kelemen Annát a követői

Baloldali provokáció? – Újabb díjat kapott rasszista botrányai után Aranyosi Péter + videó

Szalah nem kertel, még nem jön ki jól a Liverpool új csatárával

Pécsi Ármin kikerült a Liverpool keretéből, csapata ezt máris megbánhatta

Részeg, billegő rolleresek uralják a sétálóutcákat a bulinegyedben

Nem sokat teketóriázott a TEK, vasárnap kiszállnak Kötcsére, és lezárnak egyes utakat

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Mennyei rizses főételek, íme a 9 legjobb ebédrecept, ha ihletre van szükséged

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

További híreink

Ukrajna történelmi lépésre szánta el magát: fegyvergyárat nyit Dániában

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
3
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
4
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó
5
Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon
6
Riasztás – Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó
7
Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról
8
Orbán Viktor: Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó
9
Székely Nemzeti Tanács elnöke: Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan
10
Komment – Magyar Péter vergődésre és nyílt provokációra készül Kötcsén + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

AM: egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

AM: egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

 A juhtartás a legfenntarthatóbb állattenyésztési ágazatok közé tartozik, a szektor stabilitását a jelentős mértékű export biztosítja, ugyanis a magyar juh- és bárányhús egyre ismertebb és keresettebb a nemzetközi piacon - jelentette ki Tarpataki Tamás a "Juh- és bárányhús fogyasztást népszerűsítő spanyol-magyar multiprogram" nyitórendezvényén, Budapesten.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!