AM: egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

2025. szeptember 03., szerda 17:37 | MTI

A juhtartás a legfenntarthatóbb állattenyésztési ágazatok közé tartozik, a szektor stabilitását a jelentős mértékű export biztosítja, ugyanis a magyar juh- és bárányhús egyre ismertebb és keresettebb a nemzetközi piacon - jelentette ki Tarpataki Tamás a "Juh- és bárányhús fogyasztást népszerűsítő spanyol-magyar multiprogram" nyitórendezvényén, Budapesten.

  • AM: egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

Az agrárpiacért felelős helyettes államtitkár hozzátette: fontos, hogy a fogyasztók a hazai bárányhús vásárlásával nem csupán egészséges és kiváló minőségű fehérjeforráshoz juthatnak, de a magyar állattartókat is segíthetik.

A tájékoztatás szerint Tarpataki Tamás ismertette, hogy az elmúlt években sokat fejlődött a hazai állattenyésztés és benne a kiskérődző-tenyésztés. Az ágazat szereplői büszkék lehetnek arra, hogy a magyar bárányhús egyre ismertebb külföldön, és egyre nagyobb a kereslet rá. A magyar termelők továbbra is Olaszországba szállítják a legtöbbet, de jelentős érdeklődés mutatkozik más nyugat-európai országokból, így a francia, német, belga és holland piacról is. Kiváló minőségének köszönhetően a magyar kivitel az Új-Zélandból és az Egyesült Királyságból származó uniós behozatal mellett is versenyképes.

A magyar élő bárány exportja tavaly jelentős növekedést mutatott: 2024 első négy hónapjában 21 százalékkal, értéke pedig 33 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - tette hozzá.

A helyettes államtitkár szerint a bárányhús élettani hatásai alapján kedvező, mivel kiváló koleszterinszegény fehérjeforrás. Hozzátette: a kampány célja nemcsak a fogyasztás ösztönzése, hanem annak bemutatása is, hogy a juh- és kecskeágazat fenntartható, értékes hagyományokat őriz, hozzájárul a biológiai sokféleség és a vidéki ökoszisztéma védelméhez, valamint a ritkán lakott térségek gazdaságához.

A Juh- és bárányhús fogyasztást népszerűsítő spanyol-magyar multiprogram nyitórendezvényét uniós támogatással tartották meg Budapesten, amely 2025-2027 között biztosít forrást a közös célok megvalósítására. A Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet, valamint spanyol testvérszervezete, az Interovic kampánya a juh- és bárányhús fogyasztásának növelését, a termékek újrapozicionálását és a fiatalabb generációk megszólítását célozza - mindezt a fenntarthatóság, a minőség és a hagyományok értékei mentén - közölte az agrártárca.

 

Forrás: MTI

Fotó: kodino.com

