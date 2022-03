AM: A klímavédelem fák elültetésével kezdődik

Megosztás itt:

"Mi nemcsak beszélünk a zöldpolitikáról, hanem a cselekvésben hiszünk, a kormányzat számára kiemelt célkitűzés a meglévő erdők megőrzése, és a fával borított területek növelése, hogy a klímaváltozás közepette javíthassuk Magyarország környezeti állapotát" - idézi a közlemény Bencsik Dávidot.

Az Agrárminisztérium Országfásítási Programjának tavaszi ültetési időszakában az ország 19 megyéjében, 364 településen ültetnek el fákat. Az összesen 10 ezer fát a helyi állami erdőgazdaságok, erdész szakemberek közreműködésével ültetik el - emelte ki Bencsik Dávid a közlemény szerint.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elmondása szerint a fáknak a klímavédelem mellett jelentős az élőhelyvédelmi és egészségvédelmi szerepe is. Ez utóbbi a járványhelyzetben mutatkozott meg a legjobban, amikor a zöld területeken, a szabadban történő kikapcsolódás igénye soha nem látott mértékben megnőtt: az erdők 25-30 százalékkal több látogatót fogadtak - írták.

"Határozott célunk az is, hogy az erdőtelepítés a gyenge minőségű mezőgazdasági területeken versenyképes legyen az alacsony jövedelmezőségű mezőgazdálkodással, ezért ezeken a területeken minél több gazda létesítsen erdőt" - fogalmazott Bencsik Dávid.

Az eseményen Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára megjegyezte: ez a legnagyobb fásítási program a rendszerváltás óta, amelyre a kormány 1,5 milliárd forint finanszírozást biztosít - áll a közleményben.

"Összesen 1350 településen 36 ezer fát ültetünk el. Nagy örömömre az én választókörzetem egyik települése került most sorra, most 30 fát ültetünk el az Agrárminisztérium és Farkas András polgármester úr és együttműködésével" - idézi az AM az államtitkárt.