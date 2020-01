Állami támogatást kér a német autóipari szövetség

Máig következmények nélkül maradt az október elején kirobbant kispesti szocialista korrupciógyanús botrány - írja a Magyar Nemzet. Lackner Csaba most is önkormányzati képviselő, ahogy a másik főszereplő Kránicz Krisztián ismét a kispesti vagyonkezelő igazgatója lett, dupla fizetésért. Gajda Péter polgármester pedig újabb öt évig vezetheti a kerületet. A Soros-hálózat pénzeli a gyöngyöspatai romákat védő szervezetet - írja az Origo. A lap fedezte fel, hogy a szegregáció ügyét felkaroló „Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány" weboldalán a támogatókat felsoroló lista első két helyén a Magyar Soros Alapítvány és a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet áll. A gyöngyöspatai romák mögött is a Soros-hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője. Több mint félmilliárd forint értékben nyert el építőipari megbízásokat a baksi önkormányzattól a SZEVIÉP-vezéreket felmentő bíró családi cége - írja a Pestisrácok.hu. A lap úgy értesült, hogy a cég azután lett ilyen sikeres, hogy a bírónő, Nóvé Ágnes egy másik büntetőügyben két és fél éves börtönbüntetésre ítélte Baks önkormányzati képviselőjét, az építési vállalkozó Kovács Gábort. Kisfaludy László lett a köznevelésért felelős helyettes államtitkár - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormány és az ITM elkötelezett az út- és vasúthálózat, a közösségi közlekedés eszköztárának folyamatos fejlesztésében, ez az ország gazdasági érdekeit, a magyar emberek, családok biztonságát, kényelmét is szolgálja - mondta Schanda Tamás. Elindul a Magyar Multi Program második köre, március 5-től várják a vállalkozások jelentkezését - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Idén is segítséget kapnak a 20 év alatti fiatalok a jogosítványuk megszerzéséhez - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Vajdaságba is nagy számban érkeznek a migránsok, sőt a horvát határon torlódó menekültek is vissza akarnak térni Szerbiába a magyar határ illegális átlépésével - mondta Bakondi György a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette: ezeket az útvonalakat embercsempészek tervezik, ezért lehet szervezett bűnözésről beszélni. Prágába utazik csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Ausztria kancellárjával, Sebastian Kurzcal tárgyalnak a visegrádi államok kormányfői - tájékoztatott Havasi Bertalan. A kormány a következő két hónapban ezer olyan új, magyarországi munkahely létrehozását jelenti be, amelyeket a legmodernebb technológiát alkalmazó indiai cégek hoznak létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nincs szükségünk arra, hogy Manfred Weber demokrácia-leckéket adjon nekünk - írta közösségi oldalán Novák Katalin. A Fidesz alelnöke arra reagált, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetője korábban azt mondta figyelni fogja a magyar kormányfőt a következő napokban, hogy megjavul-e és ha nem, akkor – ha rajta múlik – a Fidesz nem lehet részese az Európai Néppártnak. Politikai paktum miatt támadják újra Magyarországot az európai Parlamentben-jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Lemondott az orosz kormány. Ezt maga a miniszterelnök Dmitrij Medvegyev jelentette be, miután Vlagyimir Putyin államfő elmondta évértékelő beszédét. Észak-Macedóniában a hatóságok 36 illegális bevándorlóra bukkantak egy teherautóban. Még nem halott a 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodás az iráni atomprogramról - mondta Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter hozzátéve, nem biztos abban, hogy egy új egyezmény, amelyre Donald Trump amerikai elnök is áldását adná tartós lenne. Haszan Róháni iráni államfő jelezte: nem akar új atomalkut kötni Donald Trump amerikai elnökkel, „aki mindig megszegi ígéreteit". Iránban két rakétát lőttek ki az ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó repülőgépére - jelentette a The New York Times című amerikai lap egy biztonsági kamerák által rögzített, újonnan előkerült videofelvételekre hivatkozva. Elhagyta Iránt Robert Macaire, Nagy-Britannia teheráni nagykövete, akinek kiutasítását javasolta az iráni igazságügyi szóvivő, amiért a diplomata az ukrán repülőgép lelövése miatt tartott kormányellenes tüntetésen vett részt az iráni fővárosban. Izraeli támadás ért egy katonai támaszpontot Szíria középső részén - jelentette a szíriai állami média katonai forrásra hivatkozva. A Donald Trump amerikai elnök felelősségre vonását célzó alkotmányos eljárás szenátusi tárgyalása várhatóan január 21-én lesz - jelentette be a szenátus republikánus frakciójának vezetője. Az előválasztások előtti utolsó országos vitájukat tartotta az amerikai demokraták hat elnökjelölt-aspiránsa. Tizenhét gyerek és kilenc felnőtt sérült meg könnyebben, mert egy kényszerleszállásra készülő repülőgép egy iskola fölött engedte ki az ilyenkor kötelezően kidobandó üzemanyagot - közölték az amerikai hatóságok. Legalább 82 ezren hagyták el a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán térségét, és ketten meghaltak - közölték helyi tisztségviselők. Csőbombát találtak és semmisítettek meg egy lakás átkutatásakor a rendőrök Hongkongban, négy embert őrizetbe vettek, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanószert állítottak elő - tudatták a helyi hatóságok. Megkezdődött Phnompenben az árulással vádolt Kem Szokha kambodzsai ellenzéki vezető pere, amely emberi jogi szervezetek szerint nem más, mint az országot irányító Hun Szen miniszterelnök kísérlete, hogy megszabaduljon politikai ellenfelétől. Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja a Pest Megyei Főügyészség azt férfit, aki rágyújtott két ismerősére egy lakókocsit Monoron. Halálra vertek egy nőt Budapesten, a XIII. kerületben. A BRFK halált okozó testi sértés bűntett miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és megkezdte az elkövető felkutatását. Választási csalás miatt ítéltek el egy Tolna megyei nőt. A legutóbbi országgyűlési voksoláson 100 darab ajánlószelvényen hamisított meg aláírást. Autóbusz gázolt el egy kerékpárost a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírteleken, az áldozat belehalt sérüléseibe - közölte honlapján a rendőrség. A Hajdú-Bihar megyei Létavértes településen egy nagy létszámú, mintegy 115 000-es állományú kacsatartó telepen is azonosította a madárinfluenza vírusát a Nébih laboratóriuma - közölte a hivatal. A magyar férfi válogatott első mérkőzésén 19:5-re legyőzte a török csapatot a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokságon. A Hydro Fehérvár AV19 sorozatban elveszített négy mérkőzés után ismét győzni tudott az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. Balázs Attila második mérkőzését is megnyerte a Bangkokban zajló, 54 ezer dollár összdíjazású keménypályás férfi challenger-tenisztornán, így bejutott a legjobb nyolc közé. Nagy Dominik, a Legia Warszava magyar válogatott labdarúgója fél évre kölcsönben a Panathinakoszhoz került.