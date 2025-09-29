Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 29. Hétfő Mihály napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Álhírt és félreértést kell eloszlatni az Otthon Start Program kapcsán

2025. szeptember 29., hétfő 16:11 | Origo
lakáshitel Otthon Start Program 3 százalékos hitel 25 éves futamidejű kölcsön

Még nem telt el egy hónap a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program indulása óta, máris félreértésen alapuló, de vélhetően a közösségi média felületein álhírré vált, téves információ terjed a program egyik fontos feltételével kapcsolatban. Ez az ügyfelek által fizetett kamat mértékére, pontosabban annak rendszeres felülvizsgálati lehetőségére vonatkozik.

  • Álhírt és félreértést kell eloszlatni az Otthon Start Program kapcsán

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Az említett félreértés a program egyik sarokkövére vonatkozik, mely alapvetően járul hozzá ahhoz, hogy az első otthonukat megvásárlók pénzügyileg kiszámítható módon tudjanak tervezni hitelük törlesztését illetően. A félreértésből kialakult álhír az, hogy az Otthon Start programmal kapcsolatban előírás az ötévente történő kamatvizsgálat. Ez azonban nem az ügyfelek által fizetett fix 3 százalékos kamat felülvizsgálatára vonatkozik. 

Kezdjük azzal, hogy az Otthon Start program július 31-én kiadott kormányrendelete tartalmazza a rendelkezést arról, hogy a legfeljebb 25 éves futamidejű kölcsön alatt az ügyfél által fizetendő kamat éves mértéke nem haladhatja meg a 3 százalékot. Ez az Otthon Start program egyik alapvető szabálya, mely lehetővé teszi az igénylőknek egészen a futamidő végéig szólóan a pénzügyi tervezést törlesztőrészleteik tekintetében. Ám – és ez ad okot a félreértésre – a rendelet (a 8. paragrafusban, a kamattámogatásról szóló részben) azt is tartalmazza, hogy a kölcsön „ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente változtatható meg.” Ebből látszólag az következik, hogy ha nem is biztosan, de ötévente megváltozhat az ügyleti kamat, vagyis akár a törlesztőrészlet, és ezáltal a teljes visszafizetendő összeg is növekedhet.

A két, rendeletben szereplő, egymásnak látszólag részben ellentmondó szabály közötti feszültséget könnyű feloldalni, ha rögzítjük, hogy az Otthon Start fix 3 százalékos kölcsöne kamattámogatott hitel. Ez azt jelenti, hogy az állam a kamatterhek jelentős részét átvállalja a kölcsönt felvevő ügyféltől, aki a kölcsönt otthonszerzésre fordítja. Az ügyleti kamat az a kamat, melyen a pénzintézet a kölcsönt folyóítja. Azt, hogy milyen módon kell kiszámítani a kamat mértékét, szintén leírja a rendelet, a viszonylag összetett képlet alapvetően az Államadósság Központ államkötvényeinek aukcióhoz köthető, de ezt nem szükséges igénylőként ismernünk. A kérdés megválaszolásához elég annyit tudni, hogy ez szeptember elején 8,11 százalékot jelentett, tehát ez a maximális ügyleti kamat. A rendelet értelmében, a háttérben használandó számítási metódus alkalmazásával ezt van lehetőség változtatni ötévente.

Mi történik akkor, ha például 2030 szeptemberében – a meghatározott számítási mód alapján – emelkedik az ügyleti kamat? Emelkedik az Otthon Start hitel kamata? Semmiképp sem, hiszen a rendelet által rögzített fix 3 százalékos szabály ettől még érvényben van, és valójában ellentmondás sincs közöttük. A hangsúly az előbb említett kamattámogatáson van, vagyis azon, hogy a mindenkori ügyleti kamat, és a kölcsönfelvevő ügyfél által fizetett kamat közötti különbséget az állam átvállalja.

Egy konkrét példán keresztül látható (előzetes kalkuláció, nem banki ajánlat), hogy az állam óriási pénzügyi vállalást teljesít az igénylők felé az ügyleti, és az ügyfél által ténylegesen kifizetett – maximum 3 százalékos – kamat különbségének átvállalásával: egy 25 éves futamidejű, 30 000 000 forintos Otthon Start programos hitel havi törlesztője 142 263 forint lenne (a teljes 25 éves futamidőre), míg ugyanannál a pénzintézetnél ugyanekkora összegű és ekkora futamidejű piaci hitelnél havi 500 000 forintos rendszeres jövedelmet feltételezve 20 éves fix kamatperiódus alapján 228 109 forint lenne a törlesztőrészlet.

Szükségszerűen picit egyszerűsítünk, mert csak a havi törlesztőrészlet mértéke nem mutat meg minden különbséget az Otthon Startos és a piaci alapú hitelek között, de épp a pénzügyi előnyöknél mutatja markánsan, mennyit jelent megtakarításban a kamattámogatás. A fenti példánál ez havona 85 846 forintot.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Brutális bírságokat hozhat a postás, új dolgokat is figyel a VÉDA

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Luxuskrém fillérekért: az Aldiban 2999-ért adják, máshol 100 ezret kérnek érte

Kivágnák a Liverpool csapatából a bűnbakot, aki Kerkez játékát is lehúzza + videó

Most kaptuk a hírt, hatalmas az öröm Tápai Szabina családjába

A többség szerint Deák Dániel nyerte a vitát a Szőlő utcai álhírbotrányról + videó

November 21-ig meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított Holló István letartóztatását

Máris kapott egy szörnyű hírt a Forma-1-be visszatérő Sergio Pérez

Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

További híreink

Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka
2
Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét
3
Magyarország írásba adhatja, hogy visszavonhatatlanul szembefordul az EU-val
4
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról
5
A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó
6
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
7
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
8
Vezérkari főnök: Nem repült magyar felségjelzésű drón az ukránok által említett térségben + videó
9
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
10
Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

Legfrissebb híreink

"Ezt a komcsik csinálták!" – Orbán Viktor döhös kirohanása + videó

Orbán Viktor a lehető legélesebben utasította vissza az új adónemek bevezetésének lehetőségét, párhuzamot vonva a kommunista múlttal. Szerinte az adó az a pont, ahol az állam "behatol az emberek magánéletébe". A miniszterelnök világossá tette: a kormány filozófiája az alacsony adókulcsok, a beszedés szigorúsága, de a legfontosabb: "hagyjuk az embereket, hogy éljenek!"
Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó

Magyar Péter közgazdásza alkoholistákhoz hasonlította a Fidesz-szavazókat + videó

 Botrány a Tisza Párt körül: Bod Péter Ákos, Magyar Péter embere, döbbenetes kijelentést tett egy podcastban. Szerinte azok a magyarok, akik az alacsony adók miatt szavaznak a Fideszre, az alkoholistákhoz hasonló függőségben vannak! Sőt, a közgazdász kritizálta az anyák SZJA-mentességét is, feltéve a kérdést: És honnan lesz a kieső bevétel pótolva? I

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!