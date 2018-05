Akár 450 forintra is emelkedhet a benzin ára

A Hír TV által megkérdezett szakértő szerint ez akkor következhet be, ha tartós marad a kőolaj világpiaci árának emelkedése. A Brent kőolaj hordónkénti ára Donald Trump múlt heti, az iráni atomalkuból való kilépését követő újabb szankciók belengetése után kezdett újra emelkedni. A MOL a benzin literenkénti átlagárát hét, a gázolajét nyolc forinttal emelte ma.

Az Egyesült Államok elnöke korábbi ígéretéhez híven május 8-án jelentette be a kilépést a Teheránnal kötött megállapodásból és újabb szankciókat is kilátásba helyezett a perzsa ország ellen. Döntése nyomán megugrott az olaj ára - a szankciók miatt ugyanis kieshet a globális kínálatból az iráni olajexport, miközben a Kőoalj-exportáló Országok Szervezete és más olajországok 2017 eleje óta amúgy is jelentősen visszafogták kitermelésüket.

A Hír TV által megkérdezett szakértő szerint a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt a drágulás folytatódhat, a Brent kőolaj hordónkénti ára elérheti akár a 100 dollárt is.

Ha minden mást tényezőt azonosnak veszünk, ez körülbelül 460 forintos diesel üzemanyagárat, és 445-450 forintos benzinárat jelentene - mondta Pletser Tamás részvényelemző, majd hozzátette: Magyarországon nem kizárólag a világpiaci ár határozza meg az üzemanyagok fogyasztói árát, hanem a forint-dollár viszonya is. Az amerikai kamatszint-emelkedés miatti dollár erősödés további áremelést indokolhat.

Én azt gondolom, hogy ez a folyamat várhatóan folytatódni fog, tehát várhatóan a forint gyengülni fog a dollárral szemben és ez a gyengülés szintén hozzájárul az üzemanyag áremelkedéséhez, hiszen a kőolajat a nemzetközi piacokon dollárban jegyzik - folytatta Pletser Tamás.

Az adóhatóság a héten tette közzé előrejelzését az üzemanyagárak várható alakulásáról. A táblázaton jól látható, hogy januárhoz képest júniusban a gázolaj várhatóan 13, a 95-ös benzin ára pedig 20 forinttal emelkedik.

A Vállalkozók Szövetségének főtitkára szerint a cégek ugyan maguk döntik el, hogy ráterhelik-e a fogyasztókra a többletköltségeket, de bizonyos ágazatokban az üzemi költségek emelkedése elkerülhetetlen.

A kiskereskedelemben ott nagy valószínűséggel emelkedni fognak a fogyasztói árak, de nyilvánvaló, hogy az agráriumban, ahol a nehézgépeket használják és gázolajjal működnek, az nyilvánvalóan az élelmiszeripari termékekbe be fog gyűrűzni ez, és hát nem utolsósorban a fuvarozás, szállítmányozás díjai, tömegközlekedésben is érvényesülhet - véli Dávid Ferenc.

Kerestük a Budapesti közlekedési központot is, hogy szükségesnek látják-e a jegy- és bérletárak emelését. A cég rövid levélben válaszolt, melyben közölte: noha a BKK tehet javaslatot a viteldíjakra és azok feltételeire, a végső döntést a Fővárosi Közgyűlés hozza meg.