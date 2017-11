Akadályokba ütközik Közép-Európában a kínai befektetési hullám

SAJTÓHÍREK SZERINT MOLNÁR GYULA DECEMBER 1-JÉN BEJELENTI, HOGY MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS AZ MSZP ÉS A DK KÖZÖTT ATV.hu. SZTRÁJKSOROZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK BÉREMELÉSE ÉRDEKÉBEN AZ MKKSZ. KELEMEN HUNOR, AZ RMDSZ ELNÖKE: GYURCSÁNY FERENC LEPLEZETLENÜL GYÛLÖL MINKET. EDDIG KÖRÜLBELÜL 20 EZER ALÁÍRÁS GYÛLT ÖSSZE A MOMENTUM NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY VISSZAVONNÁ A CIVIL TÖRVÉNYT. A MOMENTUM SZÓVIVÕJE HAJNAL MIKLÓS SZERINT, ERRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, MERT A KORMÁNY ABNORMÁLIS MÓDON VISELKEDIK A CIVIL TÁRSADALOMMAL. NEM TART A FIDESZ ATTÓL, HOGY SOROS GYÖRGY HAMAROSAN INDULÓ „VALÓSÁGKAMPÁNYA” RONT MAJD A VELE SZEMBENI KORMÁNYPROPAGANDA HATÁSFOKÁN HVG.HU. TUZSON BENCE: BRÜSSZEL FOLYAMATOSAN ERÕLTETI A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁT, AMI ELLEN A MAGYAR KORMÁNYNAK FEL KELL LÉPNI. OFFSHORE-CÉGEN KERESZTÜL HIRDETETT A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA A VOLÁN-TÁRSASÁGOKNÁL - TUDTA MEG A NÉPSZAVA. CZIBERE KÁROLY: A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLÕK SZÁMA 800 EZERREL CSÖKKENT 2012 VÉGE ÓTA. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT A KORMÁNY ÁTVERTE A NYUGDÍJASOKAT. FIDESZ: A NYUGDÍJASOKAT GYURCSÁNY ÉS A BALOLDAL VERTE ÁT. NÖVELNÉ A SZAKSZERVEZETEK SÚLYÁT A JOBBIK. NAGYOBB TERET ENGEDNÉNEK AZ ÉRDEKVÉDÕKNEK A MUNKA-KÖRÜLMÉNYEKBE VALÓ BELESZÓLÁSBA. AZ EGYÜTT, A LOKÁL CÍMÛ LAPBAN FELADOTT KAMU HIRDETÉSSEL HÍVTA FEL A FIGYELMET ARRA, HOGY A FIDESZ PÁRTKATONÁKKAL SZERETNÉ FELTÖLTENI A BÍRÓI TESTÜLETEKET HVG.HU. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET. A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAINAK A MOBILTELEFONJÁT. TOVÁBBRA SEM LÁTOTT MEGGYÕZÕ BIZONYÍTÉKOT A VISSZAKÜLDÖTT NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVEK SZÁMÁRÓL HADHÁZY ÁKOS. EGY SZERDAI KÖZLEMÉNY ALAPJÁN MAGYARORSZÁG A JÖVÕBEN AKÁR NIGÉRIÁBÓL IS IMPORTÁLHAT NYERSOLAJAT ÉS FÖLDGÁZT PORTFOLIO.HU. ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA. AZ EMBERCSEMPÉSZET ELLENI LÉPÉSEKRÕL ÁLLAPODTAK MEG A RENDKÍVÜLI EU-AFRIKA CSÚCSON, ABIDZSÁNBAN. ARGENTÍNÁBAN 29 EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A 40 ÉVVEL EZELÕTTI KATONAI DIKTATÚRA IDEJÉN ELKÖVETETT TETTEIK MIATT. MEGERÕSÍTETTE ELSÕFOKÚ ÍTÉLETÉT SZERDÁN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK HÁROM VOLT BOSZNIAI HORVÁT VEZETÕ ÜGYÉBEN. JOGERÕSEN SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSEKET SZABTAK KI A MUSZLIMOK ELLEN A DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN ELKÖVETETT ETNIKAI TISZTOGATÁSOK MIATT. A HORVÁT KORMÁNYFÕ BÍRÁLTA A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETÉT. SLOBODAN PRALJAK VOLT BOSZNIAI HORVÁT TÁBORNOK MÉRGET VETT BE ÍTÉLETHIRDETÉSKOR A HÁGAI BÍRÓSÁGON ÉS ÉLETÉT VESZTETTE. PHENJAN TOVÁBBI SZANKCIÓKRA SZÁMÍTHAT JELENTETTE BE DONALD TRUMP. WASHINGTON MINDENKIT A PHENJANNAL FENNTARTOTT KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁRA SZÓLÍT. GUY VERHOFSTADT: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A BREXIT-TÁRGYALÁSOKON, DE MÉG NEM ELEGENDÕ. KÖNNYGÁZZAL OSZLATOTTAK FEL EGY TÜNTETÉST A RENDÕRÖK ATHÉNBAN. A TILTAKOZÓK A LEFOGLALT INGATLANOK KÉNYSZERÁRVERÉSÉT AKARTÁK MEGAKADÁLYOZNI. ÁRAMKIMARADÁS VAN NÓGRÁD MEGYE TÖBB TELEPÜLÉSÉN, AMELY ÖSSZESEN CSAKNEM 1800 FOGYASZTÓT ÉRINT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A 22-ES FÕÚT BALASSAGYARMAT ÉS IPOLYSZÖG KÖZÖTTI SZAKSZÁN, 2 EMBER MEGSÉRÜLT. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT, MAJD ÁROKBA HAJTOTT EGY BETONELEMEKET SZÁLLÍTÓ KAMION AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, NAGYSZENTJÁNOS KÖZELÉBEN, A GYÕR FELÉ VEZETÕ OLDALON. SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KERÉKPÁROS ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZIGETVÁRON, A SZÉCHENYI UTCÁBAN. AZ ÜTKÖZÉS KÖVETKEZTÉBEN A KERÉKPÁR VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE. ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, GÖDÖLLÕNÉL, A BABATI PIHENÕ KÖZELÉBEN, A NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ OLDALON. NEMZETKÖZI AKCIÓBAN ELFOGTAK 3 SZÍRIAI ÁLLAMPOLGÁRT, ÉS LEFOGLALTAK CSAKNEM 150 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ KÉSZPÉNZT POLICE.HU ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, ECSER KÖZELÉBEN, AZ M5-ÖS SZTRÁDA FELÉ VEZETÕ OLDALON. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ BUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A SOPRON ÉS FERTÕBOZ KÖZÖTTI ÚTON. LETÉRT AZ ÚTTESTRÕL ÉS ÁROKBA HAJTOTT EGY RAKOMÁNY NÉLKÜLI KAMION AZ M86-OS AUTÓÚTON, NICK TÉRSÉGÉBEN.