Agrárminisztérium: új lehetőségekkel segíti a kormány a szőlészet-borászati ágazatot

Hubai Imre ismertette, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben az idei évben csaknem 28 millió euró, a 2024-2027-es időszakra pedig összesen közel 112 millió euró forrás áll majd rendelkezésre. Kiemelte, hogy elindul az innovációs borászati beruházási támogatás, amellyel új technológiák, eljárások bevezetésének támogatása válik lehetővé. Így az ágazat szereplői új piacokat, fogyasztókat érhetnek el, mivel ez a támogatás választékbővítési lehetőségeket biztosít alkoholmentes és alkoholcsökkentett borászati termékek előállításához. A kormány továbbra is jelentős segítséget biztosít a szőlőültetvények megújításához, a régi ültetvények támrendszerének korszerűsítéséhez, valamint a termőhelyek promóciójához - sorolta a közlemény szerint.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a támogatási kérelmek benyújtási időszaka igazodik a termelők igényeihez. A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatása augusztus 15-éig igényelhető, a beruházási támogatásokra pedig november 15-e és december 15-e között lehet pályázni. Hubai Imre szerint közös érdekünk, hogy történelmi borvidékeink ismét a régi fényükben tündököljenek, és olyan minőségi borokat adjanak nekünk, amelyek megélhetést nyújtanak a gazdáknak és büszkeséget minden magyarnak.

Magyarország szőlészeti és borászati kultúrájában a mintegy 5 ezer hektárt felölelő Tokaji borvidék továbbra is meghatározó szerepet tölt be. Az aktív szőlő-újratelepítési tevékenység hosszú távon hozzájárul a termésbiztonság, a minőség és a versenyképesség megőrzéséhez. A fiatal ültetvények megjelenését biztató jelnek nevezte a borvidék jövőjére nézve. Tavaly 246 hektár újonnan telepített ültetvényt regisztráltak, ami szavai szerint a termelők hosszú távú elkötelezettségét mutatja a borvidék fejlesztése iránt - közölte a tárca.

