Agrárminisztérium: megérkezett a kárenyhítési juttatás a gazdák számára

A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy tavaly komoly természeti károkkal kellett szembenéznie a magyar mezőgazdaságnak. A nehézségek költségeit a kockázatkezelési rendszer különböző intézkedései enyhítik a gazdálkodók számára. A legnagyobb termelői közösséget és legnagyobb területet lefedő, legrégebben működő kárenyhítési alap termelői befizetésekből és állami hozzájárulásból összeálló forrásai terhére a Magyar Államkincstár 135 824 hektár károsodott mezőgazdasági terület után fizette ki a 2021. évi kárenyhítő juttatásokat - fűzte hozzá Nagy István.

Kifejtette, a kárenyhítő juttatások összegének megközelítően 80 százalékát aszálykárra fizették ki. Annak érdekében, hogy a gazdálkodók aszálykár után is igénybe tudják venni a kárenyhítő juttatást, 2021 október 13-án országos aszály került kihirdetésre. A második legjelentősebb összegű, a teljes kárenyhítési összeg mintegy 12 százalékát kitevő kárnem a tavaszi fagykár volt 2021-ben. A miniszter kiemelte, hogy a Magyar Államkincstár a 2021. évi kárenyhítő juttatások kifizetését a több mint 5800 mezőgazdasági termelő részére mindösszesen csaknem 11,3 milliárd forint értékben folyósítja.

Nagy István kitért arra is, hogy a minisztérium átfogó agrárpolitikai intézkedésekkel is segíti a termelőket a kihívások kezelésében, többek között a termelési- és jövedelembiztonságot nyújtó közvetlen és nemzeti támogatásokkal, beruházási hozzájárulásokkal és kedvezményes hitelkonstrukciókkal. Emellett hazánk működteti Európa egyik legfejlettebb, 2021-től négypilléressé vált kockázatkezelési rendszerét. A tárca aktív agrárdiplomáciájával, agrármarketing tevékenységével és termelői piacok építésével is hozzájárul a termelők értékesítési biztonságának növeléséhez - sorolta a miniszter.

