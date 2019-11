Agrárminiszter: A The New York Times alaptalan támadást intézett Magyarország ellen

hirdetés

„Végtelenül félreértelmezhetőnek, félrevezetőnek” tarja Nagy István a The New York Timesban megjelent cikket, amely szerint az európai agrártámogatási rendszer szándékosan zavaros, illetve korrupt, és amelyben Magyarország is hangsúlyosan szerepel. Az agrárminiszter a Hetek című hetilapnak úgy fogalmazott:

„Magyarország élen jár a degresszió terén, ami azt jelenti, hogy a területalapú támogatások 1200 hektár feletti részét a tulajdonosok nem kapják meg. Aki állatot tart, annál ez a határ 1800 hektár. Ennek pont az az értelme, hogy a rendszer aránytalanságait tompítsuk.”.

Hozzátette:

Nem ez az első alkalom, hogy a The New York Times, illetve a cikk szerzője politikai indíttatású alaptalan támadást intéz a magyar kormány ellen, ezért ezen nem is csodálkozunk.

Az agrárminiszter többek között arról is beszélt a lapnak, hogy az éghajlatváltozás megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor abból nem politikát kell csinálni, hanem szakmai kihívásnak tekintve megoldásokat kell találni a hatásaira. Példaként említette, hogy a magyar génbankokban ott vannak azok a növények, amelyek hasonló időjárási körülmények között jól teljesítettek. Például a szegletes lednek kiváló takarmánynövény, de elő lehet venni az úgynevezett 100 napos kukoricát is, amelynek kevesebb a vízigénye.

Ezen kívül országfásítási programot is indítottak, amelynek keretében 21-ről 27 százalékra növelnék az erdősültséget Magyarországon. Ennek érdekében többek között 80–130 százalékkal több forrást kapnak a gazdák az erdőtelepítésre. Továbbá 2022-re a jelenlegi 87,5 ezer hektárnyi öntözött területet 200 ezer hektárra bővítenék, az ezt követő négy évben pedig a 400 hektáros volument szeretnék elérni.

A teljes interjú a Hetek pénteken megjelent lapszámában olvasható.

