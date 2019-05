Agrárkamara: Májustól díjmentesen érhető el az aszálymonitoring-hálózat online felülete

A Karmelita kolostorban fogadta Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák alkancellárt. A kormányfő és Heinz-Christian Strache Európa jövőjéről, köztük a migrációs válságról egyeztetett. Nem centralizált, szövetségi állami jellegű, hanem föderális Európára van szükség, amely a keresztény értékeket szem előtt tartja és képes önmagát megvédeni - mondta az osztrák alkancellár, miután tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Heinz-Christian Strache szerint Orbán Viktor volt az az európai politikus, aki 2015-ben segített megállítani a tömeges illegális bevándorlást. Magyarország a déli határszakaszán Ausztria határát is védi - hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Heinz-Christian Strachéra és pártjára volt szükség ahhoz, hogy az osztrák álláspont bevándorlásellenessé változzon, és szimpátiával figyelje a magyar határvédelmet. A találkozón egyetértés volt abban is, hogy a keresztény kultúrának elsőbbséget kell adni - mondta Orbán Viktor. Magyarként mindig annyit érünk, amennyit segíteni tudunk a nemzettársainkon - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke abból az alkalomból, hogy a Rákóczi Szövetség és a Megyei Jogú Városok Szövetsége megállapodást írt alá. Az EP-választás tétje Európa megmaradása, mert jelenleg alapvetően veszélyezteti az Európai Uniót a tömeges migráció - jelentette ki Hidvéghi Balázs. Az európai elit szerint bárki, aki migránsként érkezik az unióba, az jobb, mint azok, akik itt vannak - jelentette ki Kovács István fideszes EP-képviselőjelölt a Bayer Show-ban. Közéleti aktivitásra, az EP-választáson való részvételre biztatta az utóbbi hetekben tartott rendezvényein a londoni, a müncheni és a bécsi magyarokat az LMP, a Momentum és a Jobbik. Az ellenzék a hatalomért és a pénzért mindenre képes – közölte a Fidesz. Pénteken 16 óráig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a május 26-i EP-választás névjegyzékébe. Ellenzéki pártok több erőforrást, több szakpedagógust és nagyobb anyagi támogatást szorgalmaznak a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének érdekében. Kecskemétről ideiglenesen Pápára települnek a Magyar Honvédség vadászrepülői - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Nemcsak a nagyobb gazdaságok, de egy közepes méretű családi vállalkozás is veszélybe kerülhet, ha Brüsszel megvonja a támogatások egy részét a következő költségvetési ciklusban - mondta Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Vízjogi létesítési engedély nélkül is díjmentesen öntözhetnek a gazdák a tavaszi szárazság okozta nehézségek mérséklése érdekében - mondta Nagy István agrárminiszter. A kormány új, középtávú gazdasági programjának számításai szerint uniós átlag feletti, 4 százalék körüli GDP-növekedés várható a következő 5 évben - mondta Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár. Az idei első negyedévében 3661 új lakás épült, 7,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A magyar gazdaság teljesítménye és a meghozott kormányzati intézkedések megfelelő hátteret adnak az építőipar további növekedésének, így a lakásépítések száma akár 20 százalékkal is emelkedhet az idén – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A gyermekvállalási korban lévők bizakodva várják az új családtámogatások indulását - állapította meg a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért friss közvélemény-kutatása. Idén 56 fogvatartott készült fel az érettségi vizsgákra a büntetés-végrehajtási intézetekben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. Magyarország minden polgára nevében őszinte részvétét fejezte ki Áder János köztársasági elnök a moszkvai repülőgép-szerencsétlenségben elhunytak rokonainak, hozzátartozóinak a Vlagyimir Putyin orosz elnöknek küldött részvéttáviratában. Negyvenegy ember halt meg az Aeroflot SSJ-100-as utasszállító gépének moszkvai kényszerleszállása során - közölte az orosz Nyomozó Bizottság. A magyar kormány mintegy 160 millió forinttal támogatja a csíksomlyói pápai mise előkészületeit - közölte Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár Csíksomlyón. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség meghívására május 8-án kétnapos erdélyi körútra megy Orbán Viktor kormányfő. Európának át kellene vennie az osztrák modellt, amelyben a jobbközép a jobboldallal működik együtt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kleine Zeitung című osztrák lapnak adott interjúban. Két Európa van: a biztonságos Európa, Orbán Viktor Európája, illetve Nyugat-Európa, amely elfordult a kereszténységtől - mondta a Magyar Nemzetnek Georgi Markov, a jobboldali Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért parlamenti képviselője. Tizenegy horvátországi megyében összesen 365 magyar képviselőt választott meg az ottani magyar közösség a kisebbségi önkormányzati választásokon - mondta Jankovics Róbert kisebbségi parlamenti képviselő. Európának egyértelmű érdeke, hogy újraindítsa az eurázsiai szabadkereskedelmi térség gondolatát, és ez Magyarország nemzetgazdasági érdekeit is szolgálná - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség jelöltje nyerte meg az észak-macedóniai elnökválasztást az előzetes eredmények szerint. Tűzszüneti megállapodás jött létre Izrael és a palesztinok között a Gáza övezet környékén a hétvégén elszabadult erőszak megfékezése érdekében. John Bolton, Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója közleményben figyelmeztette Iránt, hogy Washington megtorol bármiféle ellenséges cselekedetet. Londoni pénzügyi elemzők szerint elsősorban az amerikai gazdaságra jelentene nem elhanyagolható kockázatokat, ha Donald Trump tovább emelné a kínai importtermékekre kirótt amerikai vámokat. A kínai kormány engedélye nélkül közelítette meg a Dél-kínai-tengeren található Spratly-szigetek partjait az amerikai haditengerészet két rombolóhajója - közölte Keng Suang, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Felrobbant egy üzemanyagot szállító tartálykocsi Nigerben – 55 ember életét vesztette, 37 megsérült. Legkevesebb 34 halálos áldozatot követelt Indiában a Dél-Ázsián átszáguldó Fani trópusi ciklon, a szomszédos Bangladesben pedig 15 ember halálát okozta. Fia született a brit Harry hercegnek és Meghan hercegnőnek. Informatikai hiba miatt megnövekedett várakozási idővel kell számolni a magyarországi határátkelőhelyeken. 24 illegális migránst tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében. Autóbusznak csapódott egy személyautó Esztergom és Dobogókő között – a személygépkocsi utasai közül egy ember súlyos, három könnyű sérüléseket szenvedett. Zsarolás kísérlete miatt emeltek vádat egy férfi ellen, aki VIII. kerületi önkormányzati képviselőként egy házfelügyelőtől próbált pénzt szerezni – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Szén-monoxid-mérgezés gyanújával három embert vittek kórházba a mentők Ikervárról - közölte a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csütörtök este több késszúrással megölte az anyját, kiskorú testvérét pedig súlyosan megsebesítette egy Vas megyei községben. Felfüggesztette egy Baranya megyei húsüzem működését és a cég több mint huszonnyolc tonna termékét kivonta a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Fucsovics Márton egy helyet rontott, így a 36. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Györe László bejutott a második fordulóba a madridi salakpályás tenisztorna férfi versenyében. Rása Alex és Kalmár Ákos is bekerült az Európa-liga ezüst divíziójára készülő férfi röplabda-válogatott keretébe.