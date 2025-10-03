Agráratombomba: Tarr Zoltán szerint ne versenyezzünk Ukrajnával, a magyar gazdák rosszul csinálják + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt hátat fordított a magyar gazdáknak

A Tűzfalcsoport által nyilvánosságra hozott videófelvétel politikai atombombaként robbant az amúgy is feszült magyar agrárpiacon. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke olyan kijelentéseket tett, amelyek nem csupán vérig sértik a magyar gazdákat, de egyenesen nemzetgazdasági érdekekkel ellentétes, káros jövőképet festenek fel a magyar mezőgazdaság számára.

A cinikus képzavar: „Ukrajna ezerszer jobban csinálja”

Tarr Zoltán szerint a magyar mezőgazdaság „nagyon rossz állapotban van”, és teljesen át kell alakítani. Ezt az átalakítást pedig arra alapozza, hogy a magyar termelőknek ne is kellene megpróbálniuk versenyezni az ukrán agráriummal.

Tarr Zoltán szó szerint: „Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni.”

Ez a kijelentés nem csak elfogadhatatlan becsmérlése a hazai gazdatársadalom szakértelmének, de a valóságot is eltorzítja. Az ukrán termelés hatalmas, gazdaságosabb üzemekben, lényegesen magasabb humusztartalmú talajokon zajlik – de mindezt sokkal kevesebb szabály betartásával, mint az uniós gazdálkodóknak. Ukrajnában használnak olyan növényvédő szereket és antibiotikumokat az állattenyésztésben, amelyek az EU-ban már szigorúan tiltottak. A Tisza Párt ezzel a hozzáállással lényegében a magyar gazdák versenyhátrányát fogadja el, és támogatja az olcsó, de alacsonyabb minőségű ukrán áruk beáramlását.

Nyolc napos tudás? - Támadás a magyar szakértelem ellen

A cinizmus csúcsa az a kijelentés, amellyel Tarr a szakértelem ellen intéz támadást: „Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda, és kezdhet el termelni ezeket az igénytelenebb, búza, kukorica, stb.”

Ez a képzavar azt mutatja, hogy a Tisza Párt vezérkara teljesen tájékozatlan a mezőgazdasági képzés és a támogatási rendszer terén. Az aranykalászos vizsga valós, elismerendő tudást ad, ráadásul számos agrár-támogatás igénybevételét kötik végzettséghez. Egy ilyen alaptalan támadás súlyosan árt a vidéki munka becsületének.

Kettős csapás: Brüsszel és a Tisza Párt

A Tisza Párt akciója pont akkor jön, amikor a magyar mezőgazdaságot kétfrontos támadás fenyegeti!

Brüsszel fenyegetése: Az Európai Unió javaslata szerint 2027 után jelentősen csökkennének a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásai. A magyar gazdák támogatása 21 százalékkal esne vissza. Ezzel párhuzamosan vámmentes ukrán importtal (búza, kukorica, méz) árasztanák el a piacot.

Tisza Párt támogatása: Tarr Zoltán ezzel a kijelentéssel lényegében azt mondja a magyar gazdáknak, hogy ne is próbálkozzatok, adjátok fel az alapanyaggyártást, fogadjátok el az ukrán dominanciát.

Ahogy Orbán Viktor korábban megfogalmazta, ha Ukrajna kellő szabályozás nélkül kapcsolódik az európai gazdasághoz, a magyar gazdák becsukhatják a boltot. A Tisza Párt cinikus üzenete pontosan ebbe az irányba tereli a magyar agrárpolitikát, aláásva a vidéki térségek fejlődését és az uniós élelmiszer-önrendelkezést. A Magyar Péterék által képviselt politika egyértelműen a magyar gazdák kárára, az ukrán érdekek mentén kívánja átalakítani a hazai agráriumot.

Forrás: Világgazdaság