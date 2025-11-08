A washingtoni csúcs első gyümölcse: amerikai fűtőelemek érkeznek Paksra

Megosztás itt:

A washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozó után azonnal megszületett az egyik első, kézzelfogható és stratégiai jelentőségű megállapodás, amely Magyarország energia-szuverenitását erősíti. Az MVM Csoport bejelentette: szerződést kötöttek az amerikai Westinghouse Electric Company-val a paksi atomerőmű nukleáris üzemanyag-ellátásának diverzifikálása érdekében.

Ez a lépés a józan észre és a pragmatikus nemzeti érdekérvényesítésre épülő politika tökéletes példája.

A diverzifikáció: a stabilitás kulcsa

A megállapodás értelmében a Westinghouse – az engedélyezési folyamatok függvényében – 2028-tól szállíthat Európában gyártott VVER-440 típusú üzemanyagot Magyarországra.

De mit jelent ez a gyakorlatban? Ahelyett, hogy Magyarország egyetlen forrástól (hagyományosan Oroszországtól) függne a paksi fűtőelemek beszerzésében, a kormány most több lábra állítja az ellátást. Ez a legmagasabb szintű rezsivédelem: bebiztosítjuk, hogy bármilyen geopolitikai vihar esetén is garantált legyen a magyar áramtermelés folytonossága.

A nemzeti érdek: kiszámíthatóság és olcsó energia

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója szerint a lépés „biztonságosabbá és rugalmasabbá” teszi a Paksi Atomerőmű működését. A diverzifikáció csökkenti a külső kitettségeket, és kiszámíthatóságot, valamint megfizethető energiát jelent a magyar családok és vállalatok számára.

Ez a megállapodás tehát közvetlenül védi a magyar rezsicsökkentést azzal, hogy stabilizálja annak legfontosabb pillérét, a paksi atomerőművet.

A Westinghouse választása logikus lépés, hiszen a vállalat már most is ellátja a régió más, hasonló típusú atomerőműveit, többek között Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában és Finnországban.

Konklúzió: A megállapodás a washingtoni tárgyalások azonnali sikere. Azt bizonyítja, hogy a magyar kormány – szemben az ideológiai alapú brüsszeli politikával – a józan észre és a nemzeti érdekre alapozva épít szövetségeket. A cél nem a konfrontáció, hanem a magyar családok biztonságának garantálása a lehető legtöbb forrás bevonásával.

Forrás: MTI

Fotó: MVM