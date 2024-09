A vidéki helyszínek is fellendülést hoztak a turizmusban + videó

,,Idén több vidéki helyszín is turisztikai fellendülést hozott, ilyen volt például Sárvár, Hévíz, Hajdúszoboszló, vagy Debrecen, ugyanis a hévízeiről nevezetes városok nemcsak az idősek, hanem a fiatalok körében is fellendülést hoztak."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.