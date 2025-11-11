Keresés

Gazdaság

A válasz a hergelésre: építkezés – 5000 új Otthon Start lakás érkezik a fiataloknak + videó

2025. november 11., kedd 16:50 | MTI

Miközben a magyar közélet egy része a kútmérgezéstől és az adatvédelmi katasztrófáktól hangos, a kormány a józan ész talaján maradva a jövőt építi. Panyi Miklós államtitkár bejelentette: 11 új lakásprojekt indul, 5000 új otthont teremtve a fiataloknak, akik mindezt a 3%-os, kiszámítható Otthon Start hitellel érhetik el.

  • A válasz a hergelésre: építkezés – 5000 új Otthon Start lakás érkezik a fiataloknak + videó

A magyar politika két párhuzamos valóságban zajlik. Az egyikben hergelés, kútmérgezés, adatvédelmi katasztrófák, belső hazugságok és kétségbeesett figyelemelterelő blöffök zajlanak a Facebookon. A másikban, a valóságban, a kormány építkezik.

Panyi Miklós államtitkár keddi bejelentése tökéletesen megvilágítja ezt a Mariana-ároknyi különbséget.

A kormány 11 új lakásfejlesztési projektet bocsátott társadalmi egyeztetésre. Ez a gyakorlatban 5000 új lakás megépítését jelenti (nyolc Budapesten, három pedig Debrecenben, Budaörsön és Pécsett).

Ezzel a lépéssel már több mint 11 ezerre nőtt azoknak az új otthonoknak a száma, amelyek gyorsított engedélyezési eljárás alatt állnak, és amelyeket kifejezetten a fiatalok otthonszerzésére szánnak.

 A hír legfontosabb eleme nem is az építkezés ténye, hanem a hogyan. Ezeket az otthonokat a fiatalok az Otthon Start program keretében, fix 3%-os hitellel vásárolhatják meg.

A józan ész alapján ez a nemzeti érdekérvényesítés hazai megfelelője. Ahogy Orbán Viktor Washingtonban a nemzet pénzügyi védőpajzsáról tárgyalt Trump elnökkel, úgy ez a 3%-os fix hitel a magyar családok pénzügyi védőpajzsa a globális inflációval és a bizonytalan kamatkörnyezettel szemben. Ez a kiszámíthatóság politikája.

 És itt válik a kép igazán élessé. A nemzeti kormány stratégiai befektetést hajt végre a jövőbe, mert egy univerzális erkölcsi alapra helyezkedik: a család és a fiatalok támogatása a nemzet megmaradásának záloga.

És mit csinál eközben az "új erő", a Tisza Párt?

Adatárulás: 200 ezer hívének adatát árulja el (vagy hagyja ellopni) gyanús ukrán fejlesztőknek.

Káoszteremtés: Ahelyett, hogy programot hirdetne, kútmérgezéssel és gyűlöletkeltéssel van elfoglalva.

Felelősséghárítás: Bocsánatkérés helyett abszurd meséket hazudozik "orosz hekkerekről".

A különbség nyilvánvaló. Az egyik oldal épít: bölcsődéket (lásd az érdi átadót), lakásokat, atomerőművet. A másik oldal rombol: bizalmat, adatbiztonságot és a társadalmi békét.

Konklúzió: Panyi Miklós bejelentése több mint hír: ez egy üzenet. Azt üzeni, hogy a kormány – a brüsszeli nyomás és a hazai ellenzéki hergelés ellenére is – a józan ész talaján állva, a tettek mezején dolgozik. A kérdés az, hogy a magyar választók a biztos jövőt építőket választják, vagy azokat, akiknek a programja kimerül a rombolásban és a hazudozásban.

Forrás: MTI

