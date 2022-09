A turizmus is pörgeti a magyar elektronikus fizetési piacot

Megosztás itt:

Negyedévről negyedévre 16 százalékkal, 2021 azonos időszakával összehasonlítva pedig 29 százalékkal nőtt április és július között a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön lebonyolított tranzakciók száma. A Magyar Nemzeti Bank 2022. második negyedévére vonatkozó statisztikái alapján a közel 364 millió belföldi kártyás vásárlás értéke átlépte a 3000 milliárd forintot, ami éves összehasonlításban 31 százalékos bővülést jelent.

Az elektronikus fizetési megoldások töretlen népszerűségéről árulkodik, hogy a kártyás tranzakciók kétszámjegyű növekedése mellett a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal kezdeményezett belföldi készpénzfelvételek darabszáma a tavalyi év azonos időszakához képest csupán 3, összege pedig csak 8 százalékkal emelkedett 2300 milliárd forintra.

A turizmus élénküléséről tanúskodik, hogy a hazai kibocsátású kártyákkal külföldön lebonyolított vásárlások darabszámában éves szinten 24 százalékos, de összegét tekintve még ennél is sokkal magasabb, 62 százalékos növekedést regisztráltak. A külföldi kibocsátású kártyákkal lebonyolított belföldi tranzakciók száma megnégyszereződött, míg összegük közel ötszörösére növekedett. A kirívó ugrást a határokon átívelő turizmus fellendülése mellett az orosz-ukrán konfliktus elől hazánkban menedéket kereső külföldi állampolgárok vásárlásai magyarázhatják.

A kártyaelfogadó helyek száma szintén tovább bővült: 2022. július végére már közel 150 ezer elfogadóhelyen több mint 230 ezer POS-terminál üzemelt.

„Az elfogadóhelyek és POS-terminálok számának növekedése arról tanúskodik, hogy a 2020 végén és 2021 elején megfigyelhető hirtelen bővülést – amit az elektronikus fizetés biztosítására vonatkozó törvényi előírás magyarázott – mára felváltotta az organikus gyarapodás. Ugyanakkor látható, hogy egyre több vásárló keresi azokat az üzleteket, ahol kártyával is fizethetnek, tehát az átalakuló fogyasztói igények a kereskedőket is alkalmazkodásra sarkallják” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

Az OTP Csoport elektronikus fizetési megoldásai között már elérhető olyan alkalmazás is, amellyel a kereskedő POS-terminálként használhatja mobiltelefonját. A SimpleBusiness applikációt kezdő- vagy 30 millió forint alatti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak javasolja az OTP Csoport. Magasabb árbevétel esetén a bankkártyák mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP kártyák elfogadására is alkalmas POS-terminál igénylését ajánlja a hitelintézet. A személyre szabott elektronikus fizetési megoldások mellett az OTP Bank már a tervezési folyamatokban is hathatós segítséget tud nyújtani POS-terminállal rendelkező partnereinek, hiszen a nemrég bevezetett OTP Smart Data szolgáltatás elemzési adatainak segítségével az offline kereskedők hatékonyabbá tehetik értékesítési és marketingtevékenységüket is.