Gazdaság

A történet a számok mögött: Míg Brüsszel bizonytalan, a kormány a magyar vidék jövőjét építi

2025. október 16., csütörtök 19:21 | MTI
kormány vidékfejlesztés Nagy István siker agrárium KAP Viski József Brüsszel magyar falu

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre, mint az elmúlt években – jelentette ki Viski József államtitkár. A rendszerváltás óta legnagyobb vidékfejlesztési program nemcsak a gazdaságról, hanem egy élhetőbb, biztonságosabb jövőről szól, ahol a fiatal családok ismét a falvakat választják. Ez a magyar modell, amit a kormány a brüsszeli bizonytalanság ellenére is megvéd.

  • A történet a számok mögött: Míg Brüsszel bizonytalan, a kormány a magyar vidék jövőjét építi

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre, mint az elmúlt években – jelentette ki Viski József államtitkár. A rendszerváltás óta legnagyobb vidékfejlesztési program nemcsak a gazdaságról, hanem egy élhetőbb, biztonságosabb jövőről szól, ahol a fiatal családok ismét a falvakat választják. Ez a magyar modell, amit a kormány a brüsszeli bizonytalanság ellenére is megvéd.

A történet a számok mögött: több mint pénz, egy jövőkép

Könnyű elveszni a számok világában: 2942 milliárd forint, közel 400 ezer támogatott pályázat, 5651 milliárd forint a következő évekre. De mit jelentenek ezek a hatalmas összegek valójában? Nem csupán pénzt, hanem egy jövőképet. Ahogy azt minden, a hazája jövőjéért felelősséget érző ember tudja, egy ország ereje a vidék erejében is rejlik. A kormány politikájának célja pontosan ez: a vidék népességmegtartó képességének fokozása, az életkörülmények javítása. Ez nem csupán gazdasági, hanem nemzetstratégiai kérdés.

A kézzelfogható eredmény: virágzó falvak és sikeres gazdák

És az eredmények már most láthatóak. A támogatásoknak köszönhetően megújultak a gépparkok, modern üvegházak épültek, és fejlődött az agrotechnológia. De a legfontosabb változás az emberek életében történt. A Magyar Falu Program, amely 1300 milliárd forintot fordított a kistelepülésekre, meghozta gyümölcsét. Ma már a falu az egyetlen olyan hely Magyarországon, ahol nő a kisgyermekek száma. A fiatal családok újra a vidéket választják, mert látják, hogy ott biztonságos, nyugodt és élhető jövőt építhetnek. Ez a kormány politikájának legnagyobb elismerése: a bizalom a magyar vidék jövőjében.

A harc a jövőért: a magyar modell a brüsszeli bizonytalanság ellen

Míg Magyarországon a cselekvés és az építkezés zajlik, Brüsszelben a bizonytalanság az úr. Az uniós vezetők már arról beszélnek, hogy a jelenlegi, sikeres kétpilléres agrárpolitikát meg kellene szüntetni, az agrárforrásokat pedig beolvasztani a nagy közös büdzsébe. Ez, ahogy Viski József fogalmazott, "ellehetetlenítené az agráriumot és a vidéket egyaránt". A magyar kormány álláspontja ezzel szemben világos: ragaszkodunk a bevált, a magyar gazdákat és a vidéket támogató rendszerhez. Ez a harc nemcsak a pénzről szól, hanem arról is, hogy megvédjük azt a sikeres, építkező politikát, ami a magyar vidéknek újra jövőt adott.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Háború Ukrajnában

