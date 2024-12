A több ezer négyzetméteres BYD-csarnok építése megdöbbentő léptékű + videó

Megosztás itt:

A több milliárd eurós értékű szegedi BYD-gyár óriási beruházás, ám hogy mekkora azt talán a legjobban egy a YouTube-ra vasárnap felkerült videó érzékelteti, amely drónról vette fel az irdatlan méretű építkezést.

A több ezer négyzetméteres csarnok építése megdöbbentő léptékű, ahogy az is, hogy milyen rövid idő alatt mennyi minden elkészült már a beruházásból. A videóról az is kiderül, hogy télen sem áll le a fejlesztés, amelyhez hatalmas munkagépek egész sorát is felhasználja a kínai autógyártó.

A végtelenbe nyúló csarnokban a következő év második felében kezdődhet meg a termelés, és bár óriási változás látható már most is, azért a felvételekről az is kiderül, hogy még sok a hátralévő teendő.

A felvételt tényleg érdemes megnézni, hiszen a hazánkban talán még sosem látott méretű beruházás félidejénél képet kaphatunk arról, hogyan épül a világ vezető elektromosautó-gyártójának az első európai gyára.

