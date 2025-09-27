A titkos képlet: ezért növekedhet a fizetésünk Magyarországon, miközben Brüsszel adót emelne

Megosztás itt:

A gazdasági fordulat: ahol a munka adókedvezményt ér

A magyar kormányfő, Orbán Viktor szombaton tiszta vizet öntött a pohárba a gazdaságpolitika és az adórendszer sikerességét illetően. Facebook-bejegyzésében egyenesen kijelentette: „A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni.”

Ez a kulcsmondat szembemegy azokkal a nyugat-európai trendekkel, amelyek a magasabb jövedelmet és a vállalati sikert jelentős progresszív adóval sújtják. A magyar modell alapja ezzel szemben egy olyan, versenyképes gazdasági környezet kialakítása, amely ösztönzi a munkát, támogatja a családokat és nem fojtja meg a befektetésre kész vállalatokat.

Magyar BMW: a 21. század eljött Debrecenbe

Orbán Viktor azonnal rámutatott a modell legfrissebb és leglátványosabb sikerére: a debreceni BMW-gyár elindulására. „Kezdjük el megszokni: magyar BMW. Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása.” – írta a miniszterelnök.

Ez nem csupán egy gyárépítés; ez egy 2 milliárd eurós zöldberuházás, amely digitalizált, MI-alapú gyártást és zéró károsanyag-kibocsátást ígér. A beruházás Orbán Viktor szerint annak a kitartó munkának az eredménye, amellyel Debrecent az autógyártás térképére helyezték. A siker három pillére: a helyi tehetség, a befektetéseket vonzó gazdasági környezet, és „mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere.”

Harc a jövőért: a progresszív adó veszélyei

A bejegyzés legélesebb része azonban azokra az erőkre fókuszál, amelyek megkérdőjelezik a magyar gazdasági modellt. A miniszterelnök nyíltan figyelmeztetett a Brüsszeli szalonokban zajló, Magyarország jövőjét fenyegető „konspirációra”:

„Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál..., az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára.”

A progresszív adó visszaállítása és a társasági adó emelése valójában pont azokat a gazdasági ösztönzőket vinné el, amelyek lehetővé tették az olyan gigaberuházásokat, mint a debreceni BMW gyár. Ráadásul a családi adókedvezmény elvonása közvetlenül a dolgozó családok pénztárcáját terhelné. A kormányfő szerint ez a vita arról szól, hogy meg tudjuk-e védeni azt a 21. századi, győztes Magyarországot, amelynek már most is látható az egyik ékköve Debrecenben, a világ legmodernebb BMW-gyára.

Forrás: MTI

Fotó: Orbán Viktor