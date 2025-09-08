Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Televíziós vásárlási műsorablak

Következik:

Bayer show 11:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A Tisza Párt kiűzné a gazdákat a falvakból – ezek a legdurvább támadásaik a magyar gazdák ellen

2025. szeptember 08., hétfő 09:35 | Origo

Magyar Péter agrártanácsadója többször is nyíltan a földalapú támogatások megszüntetése mellett kampányolt, bírálta a magyar gazdák munkáját, tanyasítási programot hirdetett és jónak nevezte, ha a családi gazdaságok tízezrei eltűnnek.

  • A Tisza Párt kiűzné a gazdákat a falvakból – ezek a legdurvább támadásaik a magyar gazdák ellen

A Tisza Párt politikusai mellett egyes szakértő támogatóik is többször elárulták már, hogy milyen lépésekre készülnek Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek. Egyik ilyen személy a zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász, Raskó György, aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé, és azóta nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, hanem a jelöltállításba is beleszól.

Ez pedig egyáltalán nem jó hír a magyar gazdáknak. Raskó kapcsolatrendszere és szellemisége ugyanis pontosan illeszkedik Brüsszel, azaz a Manfred Weber vezette Európai Néppárt elvárásaihoz.

Támadás a földalapú támogatás ellen

A zöldbáró a Privátbankár portálnak adott interjúban 2022 decemberében arról beszélt, hogy rossz a jelenlegi szabályozás, vagyis a földalapú uniós támogatási rendszer, mert az extenzív termelést támogatja. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az Európai Bizottság elképzeléseinek megfelelően követelte az uniós agrártámogatási rendszer lebontását tavaly októberben. Ez viszont egyet jelentene a magyar gazdák tönkretételével és csődjével.

„Túl sokat keresnek a gazdák”

Raskó György az említett interjúban azt is mondta, hogy egy átlagos, százhektáros családi gazdaság indokolatlanul magas jövedelemhez jut kevés munkával, és még adót sem fizet eleget. Ez a kijelentés egyértelműen mutatja: Magyar Péter tanácsadója lenézi a magyar gazdákat, miközben a brüsszeli elvárásokat szajkózza.

Hajmeresztő ötletek élő adásban

Amikor tavaly ősszel Magyar Péter oldalán nyilvánosan bemutatkozott, a Tisza elnökének közösségi oldalán élő közvetítésben fejtegette elképzeléseit. Az egyik legmegdöbbentőbb „ötlete” az újratanyasítási program volt. Szó szerint ezt mondta:„Újra ki kell jönni faluból, a kényelmes életből, és létrehozni farmközpontokat a földek mellett.” Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy kiűzné a gazdákat a falvakból, majd a kiürült településeket „rehabilitálná”. A közgazdász szerint még a termelés is nőne ettől.

 

A teljes cikk az Origo oldalán olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet

További híreink

Lehet, hogy az űrutazás hatására megváltoztak Kapu Tibor őssejtjei?

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Extrém jókívánság érkezett a sztárséftől

Bayer Zsolt: A nap mondása

Sorsfordító eseményeket hoz ősszel a Szaturnusz, a karma bolygója: ezeket a csillagjegyeket érinti!

Lamine Yamal győztes posztja alatt elszabadultak Arda Güler rajongói

Magyar Péter nagyot koppant

Dubraviczky Attila: Harm Osmers befolyásolta az eredmény alakulását

Deák Dániel: Orbán Viktor Kötcsén lecsapta a magas labdát

További híreink

Deák Dániel: Orbán Viktor Kötcsén lecsapta a magas labdát

Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
4
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
5
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
6
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
7
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
8
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó
9
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó
10
Kötcse 2025 - Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

Eddig több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket

 Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start program iránti érdeklődés országos, részletesebb adatokat a jövő héten közöl a kormány a program első hetéről.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!