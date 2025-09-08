A Tisza Párt kiűzné a gazdákat a falvakból – ezek a legdurvább támadásaik a magyar gazdák ellen

Megosztás itt:

A Tisza Párt politikusai mellett egyes szakértő támogatóik is többször elárulták már, hogy milyen lépésekre készülnek Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek. Egyik ilyen személy a zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász, Raskó György, aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé, és azóta nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, hanem a jelöltállításba is beleszól.

Ez pedig egyáltalán nem jó hír a magyar gazdáknak. Raskó kapcsolatrendszere és szellemisége ugyanis pontosan illeszkedik Brüsszel, azaz a Manfred Weber vezette Európai Néppárt elvárásaihoz.

Támadás a földalapú támogatás ellen

A zöldbáró a Privátbankár portálnak adott interjúban 2022 decemberében arról beszélt, hogy rossz a jelenlegi szabályozás, vagyis a földalapú uniós támogatási rendszer, mert az extenzív termelést támogatja. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az Európai Bizottság elképzeléseinek megfelelően követelte az uniós agrártámogatási rendszer lebontását tavaly októberben. Ez viszont egyet jelentene a magyar gazdák tönkretételével és csődjével.

„Túl sokat keresnek a gazdák”

Raskó György az említett interjúban azt is mondta, hogy egy átlagos, százhektáros családi gazdaság indokolatlanul magas jövedelemhez jut kevés munkával, és még adót sem fizet eleget. Ez a kijelentés egyértelműen mutatja: Magyar Péter tanácsadója lenézi a magyar gazdákat, miközben a brüsszeli elvárásokat szajkózza.

Hajmeresztő ötletek élő adásban

Amikor tavaly ősszel Magyar Péter oldalán nyilvánosan bemutatkozott, a Tisza elnökének közösségi oldalán élő közvetítésben fejtegette elképzeléseit. Az egyik legmegdöbbentőbb „ötlete” az újratanyasítási program volt. Szó szerint ezt mondta:„Újra ki kell jönni faluból, a kényelmes életből, és létrehozni farmközpontokat a földek mellett.” Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy kiűzné a gazdákat a falvakból, majd a kiürült településeket „rehabilitálná”. A közgazdász szerint még a termelés is nőne ettől.

A teljes cikk az Origo oldalán olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet