A Szent Borbála Kórház a tatabányai térség legmodernebb rehabilitációs központjaként működik

Rehabilitáció a legmodernebb körülmények között – 17 milliárd forintos hazai forrásból épült a tatabányai kórház új pavilonja. A 14 ezer négyzetméteres, zárt összekötő híddal kapcsolódó, háromszintes új épületrészben a többi között helyet kapott a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, a Gyógytorna Centrum és a Gőzfürdő nevű egység. A Szent Borbála Kórház a térség legmodernebb rehabilitációs központjaként működik – tájékoztatott Facebook-oldalán Takács Péter.

Az egészségügyi államtitkár kifejti: az intézmény eszközparkja akadálymentes környezetben földön-vízen egyéni gyógytornával, csoportos gyógytornával, fizikoterápiával, gyógymasszázzsal, kondicionáló tornával, víz alatti tornával, súlyfürdő és/vagy tangentor kezelésekkel segíti a felépülést. Az intézményben évente több mint 40 ezer embert kezelnek, és csaknem 70 ezren veszi igénybe a járóbeteg-ellátást.

Fotó: Facebook / Takács Péter