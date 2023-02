A spanyol kormány június végéig áfamentessé tette az alapvető élelmiszereket

Megosztás itt:

A spanyol kormány úgy gondolta, hogy a januárban, az élelmiszerek egy részére bevezetett áfakedvezménnyel csökkenteni tudja a családok kiadásait és hosszú idő után végre kevesebb pénzt kell majd a heti bevásárlásra költeniük. Az intézkedés nem működik, mert nemhogy kevesebbet, hanem többet kellett fizetni a kasszánál ugyanazokért a termékekért. A statisztikai hivatal pedig most meg is erősítette ezt.

Bár az adókedvezménnyel érintett élelmiszerek, így a tej, tojás, pékáru, olaj és a tészták valóban olcsóbbak lettek, de minden más drágult átszámolva 100-200 forintnak megfelelő összeggel.

Egyik napról a másikra drágábbak lettek a gabonatermékek és a palackozott vizek, megugrott a joghurtok, a húsok, különösen a halak és a konzervek ára is, amelyek korábban szinte érintetlenek voltak.

A statisztika szerint végül átlagosan 0,4 százalékkal drágultak az élelmiszerek januárban, miközben mindenki csökkenést várt. Szakemberek azzal próbálják csillapítani a kedélyeket, hogy sokkal rosszabbak lennének az adatok, ha a kormány nem vezeti be az adókedvezményt.

A szocialistákkal kormányzó Podemos most az árak maximalizálását vagy pedig egy fix 14 százalékos bónuszt követel a kormánytól a bevásárlókosár végösszegére. Az agrárminiszter viszont hétfőn közölte, hogy mivel az élelmiszer-infláció most érhette el a tetőpontját, kizárt, hogy újabb könnyítéseket vezessenek be. Ezzel együtt viszont arra kérte az élelmiszermiszerlánc tagjait, hogy a termelési költségek csökkenését vezessék át az élelmiszerek árába, hogy a családok valóban érezzék a segítséget.