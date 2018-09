A siker kulcsa: ha a kormány teljesíti ígért befizetéseit

„Ha kell, ösztönöznünk kell. Készpénzből ki, lakossági állampapírba be, lehetőleg webkincstáron keresztül. A bankrendszer is próbáljon meg a készpénzből rátenni a kezét, hogy legyen forrása a vállalatok finanszírozásához. Kétszámjegyű vállalati finanszírozás lesz az elkövetkezendő években. A befektetési alapoknál meg kicsit próbáljunk meg kitalálni olyan befektetési alapokat, ami vonzó befektetési alternatívát jelent a háztartások számára. A részvénypiac fejlesztése pedig egy örök téma.”

Így foglalta össze a pénzügyi teendőket a jegybank alelnöke a Hungarian Business Leaders Forum konferenciáján. Nagy Márton kitért arra is, hogy a lakosság megtakarítása az elmúlt nyolc évben megkétszereződött, ezt a teljesítményt pedig ki kell használni – a bankoknak is. Az MKB Bank vezérigazgatója a fejlesztésekben látja a lehetőséget. „Tudjuk, hogy a világ folyamatosan változik, tehát alapvetően képességeket kell fejleszteni magunkban, hogy bármilyen változás is következik be a jövőben, ehhez mi gyorsan, proaktívan, de legalábbis gyorsan, reaktívan tudjunk hozzáállni” – fogalmazott Balog Ádám.

A konferencián nagykövetek is felszólaltak. A kanadai nagykövet arról beszélt, országa sikereinek központjában az emberek állnak. „Magasan képzett, magas fokú képzettséggel rendelkeznek, jó neveltetéssel, oktatással rendelkeznek. Jó az oktatási rendszerünk, az infrastruktúránk is jó. A bevándorlási politikánknak is az a célja, hogy a lehető legjobb és legmagasabban képzett embereket hozzuk oda hozzánk” – emelte ki Isabelle Poupart.

Németország magyarországi nagykövete a fejlesztések nemzetköziségében látja az eredményesség titkát. „Ha van recept arra, hogy sikeres legyen a kutatás-fejlesztés, akkor az a nyíltság, a nyitottság a nemzetközi együttműködésre. A kutatómunkák 50 százaléka nem német, hanem nemzetközi. Magyarországtól Kínáig mindenki részt vesz benne és az a vége, hogy német cégek kutatóközpontokat nyitnak, például Magyarországon és Kínában és megpróbálnak globális szinten versenyezni” – magyarázta Volkmar Karl Wenzel.

A konferencián részt vett az innovációs és technológiai miniszter is. Palkovics László azt mondta, Magyarország az innováció terén akkor lehet sikeres, ha a kormány teljesíti ígért befizetéseit. „2003-ban épp nekem volt szerencsém az akkori iparvállaltokkal végigvinni ezt a rendszert, hogy az ők innovációs járulékot fizetnek és az állam is hozzátesz ugyanennyi forrást az innovációs alaphoz és az egész összeget vállalti innovációra költjük, direkt vagy indirekt formában. Nos a kormányok egyike sem tartotta be ezt az ígéretét, sem a 2002-2010 sem a 2010-2018 közötti kormányok, hiszen az innovációs alaphoz nem tették hozzá azt a forrást, amit a vállaltok beraktak, ilyen módon nagyjából a felét tudtuk innovációra, kutatás-fejlesztésre költeni” – fejtette ki a miniszter.

Palkovics László kiemelte: a jövőben a magyar gazdaság versenyképességének erősítése érdekében erősíteni kell a magyar kis- és közepes vállalkozások innovációs képességét.