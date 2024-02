A római kormány nem ad további engedményt a gazdáknak + videó

Megosztás itt:

Azt elismerik a gazdák, hogy kéréseiket meghallgatta az olasz kormány és meg is kapták a beígért adókedvezményeket, de ennél is több segítséget várnak. A kormánypártok szerint azonban most már Brüsszelen van a sor. Az egyik legnevesebb olasz agrárszervezet vezetője szerint is Brüsszelben kell tovább lobbizni.

Olaszország több tartományából is elindultak a traktorok Brüsszelbe, hogy az uniós agrárpolitika ellen tüntessenek. Abban bíznak, hogy az európai tagországok összefogásával tudják megállítani a szektort ellehetetlenítő uniós politikát.