Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A pénzügyi védőpajzs nem IMF-hitel: elemzők magyarázzák az Orbán–Trump alku lényegét

2025. november 10., hétfő 13:42 | Világgazdaság

A történelmi Orbán–Trump csúcs után a hazai baloldal, különösen Magyar Péter, azonnal kétségbeesett magyarázkodásba kezdett, és nevetséges módon „IMF-hitelről” beszélt. A józan ész és a független banki elemzők (ING, Raiffeisen) azonban tiszta vizet öntöttek a pohárba: a pénzügyi védőpajzs nem segélycsomag, hanem egy kőkemény geopolitikai és pszichológiai fegyver a spekulánsok ellen.

  • A pénzügyi védőpajzs nem IMF-hitel: elemzők magyarázzák az Orbán–Trump alku lényegét

Az Orbán–Trump csúcstalálkozó után a hazai ellenzék azonnal megkezdte a kármentést, élükön Magyar Péterrel, aki kétségbeesetten próbálta a magyar diplomáciai sikert kudarcnak beállítani. A Tisza Párt elnöke „amerikai mentőcsomagról” és „IMF-hitelhez” fordulásról vizionált, ezzel ismét tanúbizonyságot téve teljes gazdasági hozzá nem értéséről vagy szándékos hazugságairól.

A józan ész és a független banki elemzők véleménye azonban kíméletlenül leleplezi ezt a primitív propagandát.

1. Nem hitel, hanem biztosítás (amit az ellenzék nem ért)

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak egyértelművé tette: a pénzügyi védőpajzsot „leginkább egy biztosításhoz” lehet hasonlítani. Ez nem ördögtől való, sőt, teljesen bevett gyakorlat. – írta meg a Világgazdaság.

"A Magyar Nemzeti Banknak is rengeteg ilyen swap line-ja [devizacsere-kerete] van, akár az Európai Központi Bankkal, akár a Feddel" – mondta az elemző.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése pedig rávilágít a lényegre: a pajzs nem konkrét pénzátutalást jelent, hanem bizalmi és stabilitási garanciát. Magyar Péter „IMF-hiteles” riogatása tehát nevetséges és szakmailag teljesen alaptalan.

2. A valódi cél: a pszichológiai fegyver

De ha nem pénz, akkor mi a valódi haszna? Az elemzők egyetértenek abban, amiben a magyar kormány stratégiája is rejlik: a pajzs egy kőkemény pszichológiai fegyver.

Az Oeconomus szerint a hatása kettős:

Pénzügyi: Konkrét likviditást és eszközöket biztosít, ha baj van.

Pszichológiai (Ez a lényeg!): Jelzi a piacnak, hogy a támadás értelmetlen, mert erősebb háttér védi az országot.

Ez a bizalmi hatás önmagában stabilizálja az árfolyamot. A józan ész alapján ez a lépés pontosan a brüsszeli zsarolás ellen (az uniós pénzek visszatartása) és a spekulatív támadások ellen (amelyekre pl. 2022-ben is volt példa) nyújt védelmet. A pajzs azt üzeni a világnak: Magyarország nincs egyedül.

3. A bizonyíték: a piac reakciója (a forint erősödése)

És hogy a blöfföt vagy a valóságot láttuk-e? A választ a piac adta meg. A pénzügyi védőpajzs és a szankciómentesség hírére a forint másfél éves csúcsára erősödött (383 alá került az euró).

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője szerint a szankciómentesség volt a legfontosabb hír, Virovácz Péter pedig hozzátette, hogy a megállapodások sora és a pozitív nemzetközi hangulat együtt repíti a magyar devizát.

Konklúzió: A washingtoni pénzügyi védőpajzs a magyar stratégia diadala. Miközben az ellenzék a saját maga által okozott botrányokkal (adatárulás) és nevetséges hazugságokkal (IMF-hitel) van elfoglalva, a kormány a józan észre alapozva biztosította be a magyar gazdaságot a külső támadások ellen. A piac pedig, látva a magabiztos amerikai hátszelet, bízik Magyarországban.

Forrás: Világgazdaság

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás

Marics Peti összejött a versenyzőjével? Egy titokzatos jótevő 2 millió forintért szavazott a Megasztár énekesére

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

Király Viktor felesége el akar költözni: Durva, amit az énekes a házukban talált

Bayer Zsolt: Lengyelország hasít?

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Már nem Damir Krznar az Újpest vezetőedzője – hivatalos

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

További híreink

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
2
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
3
A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó
4
Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás
5
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
6
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
7
Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó
8
Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét
9
Kismarja választott
10
A drogbotrányba keveredett Horváth Alexander nyert a józsefvárosi időközi választáson

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

 Gulyás Gergely: Az édesapák is igénybe vehetik a családi adókedvezményeket – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi: a miniszter felhívta a figyelmet, hogy a családi adókedvezményt a házaspárok közösen vehetik igénybe, sőt akár csak az egyik fél is élhet vele.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!