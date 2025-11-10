A pénzügyi védőpajzs nem IMF-hitel: elemzők magyarázzák az Orbán–Trump alku lényegét

Megosztás itt:

Az Orbán–Trump csúcstalálkozó után a hazai ellenzék azonnal megkezdte a kármentést, élükön Magyar Péterrel, aki kétségbeesetten próbálta a magyar diplomáciai sikert kudarcnak beállítani. A Tisza Párt elnöke „amerikai mentőcsomagról” és „IMF-hitelhez” fordulásról vizionált, ezzel ismét tanúbizonyságot téve teljes gazdasági hozzá nem értéséről vagy szándékos hazugságairól.

A józan ész és a független banki elemzők véleménye azonban kíméletlenül leleplezi ezt a primitív propagandát.

1. Nem hitel, hanem biztosítás (amit az ellenzék nem ért)

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak egyértelművé tette: a pénzügyi védőpajzsot „leginkább egy biztosításhoz” lehet hasonlítani. Ez nem ördögtől való, sőt, teljesen bevett gyakorlat. – írta meg a Világgazdaság.

"A Magyar Nemzeti Banknak is rengeteg ilyen swap line-ja [devizacsere-kerete] van, akár az Európai Központi Bankkal, akár a Feddel" – mondta az elemző.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése pedig rávilágít a lényegre: a pajzs nem konkrét pénzátutalást jelent, hanem bizalmi és stabilitási garanciát. Magyar Péter „IMF-hiteles” riogatása tehát nevetséges és szakmailag teljesen alaptalan.

2. A valódi cél: a pszichológiai fegyver

De ha nem pénz, akkor mi a valódi haszna? Az elemzők egyetértenek abban, amiben a magyar kormány stratégiája is rejlik: a pajzs egy kőkemény pszichológiai fegyver.

Az Oeconomus szerint a hatása kettős:

Pénzügyi: Konkrét likviditást és eszközöket biztosít, ha baj van.

Pszichológiai (Ez a lényeg!): Jelzi a piacnak, hogy a támadás értelmetlen, mert erősebb háttér védi az országot.

Ez a bizalmi hatás önmagában stabilizálja az árfolyamot. A józan ész alapján ez a lépés pontosan a brüsszeli zsarolás ellen (az uniós pénzek visszatartása) és a spekulatív támadások ellen (amelyekre pl. 2022-ben is volt példa) nyújt védelmet. A pajzs azt üzeni a világnak: Magyarország nincs egyedül.

3. A bizonyíték: a piac reakciója (a forint erősödése)

És hogy a blöfföt vagy a valóságot láttuk-e? A választ a piac adta meg. A pénzügyi védőpajzs és a szankciómentesség hírére a forint másfél éves csúcsára erősödött (383 alá került az euró).

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője szerint a szankciómentesség volt a legfontosabb hír, Virovácz Péter pedig hozzátette, hogy a megállapodások sora és a pozitív nemzetközi hangulat együtt repíti a magyar devizát.

Konklúzió: A washingtoni pénzügyi védőpajzs a magyar stratégia diadala. Miközben az ellenzék a saját maga által okozott botrányokkal (adatárulás) és nevetséges hazugságokkal (IMF-hitel) van elfoglalva, a kormány a józan észre alapozva biztosította be a magyar gazdaságot a külső támadások ellen. A piac pedig, látva a magabiztos amerikai hátszelet, bízik Magyarországban.

Forrás: Világgazdaság