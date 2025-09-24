Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A péntek a szlovákoknak gyásznap, a magyar gazdaságnak történelmi dicsőség lesz

2025. szeptember 24., szerda 14:56 | Világgazdaság

Pénteken hivatalosan is átadják a BMW debreceni gyárát, amelyet nemcsak Németországban, hanem idehaza is órási várakozás előz meg.

  • A péntek a szlovákoknak gyásznap, a magyar gazdaságnak történelmi dicsőség lesz

Ez lesz ugyanis Magyarország történetének legmodernebb gyára, azonban nem árt emlékezni rá: 2018-ban attól a Szlovákiától oroztuk el a beruházást, amely sokáig a globális autóipar egyik meghatározó szereplőjének számított, ám a versenyképességét a sorozatos hibás gazdaságpolitikai lépések nyomán idővel elvesztette – írja a Világgazdaság. Magyarország ezzel szemben más utat választott, az alacsony társasági adóra és egykulcsos adórendszerre épülő gazdaságpolitika a térség egyik legvonzóbb beruházási környezetét hozta létre. Épp ezért veszélyes minden olyan kísérlet, ami megbontaná ezt a bizonyítottan sikeres modellt.

Gyárat épít a BMW Debrecenben – ezt 2018-ban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hét évvel később 2025. szeptember 26-án pedig hivatalosan is megkezdi termelését a gyár, amelyben a német konszern a Neue Klasse nevű új teljes elektromos meghajtású autóit fogja gyártani. Az ezer sebből vérző német autóipar új termékét Németországban is óriási várakozás előzi meg, túlzás nélkül állítható, hogy a BMW vezetésének minden reménye ebben az új modellben van.

BMW Debrecen: egyelőre nem zökkenőmentes az átállás

De nemcsak Németországban, Magyarországon is sokat várnak a BMW-gyárral kapcsolatban. A magyar kormány évek óta óriási erőfeszítéseket tesz a hazai autóipar technológiai átállítására, ami azonban egyáltalán nem zökkenőmentes. 2024 eleje óta folyamatosan esik a termelési színvonal a magyar gazdaság korábban húzóágazatának számító jármű- és akkugyártás területén.

Mindez persze összefüggésben van a német gazdasági modell megroppanásával, az elektromos átállás megtorpanásával, a kínai autóipar elképesztő tempójával, vagy az értelmetlen brüsszeli adminisztratív szabályokkal, de ettől még tény, hogy az átmenet éveit élte Európa-szerte az autóipar. Jogosan adódik a kérdés, hogy mennyire strukturális problémákat látunk, vagy csak ciklikus eredetűt, utóbbi esetében ugyanis ha túllendül az ágazat, akkor a magyar gazdaság szinte biztosan profitálni fog az erősödő konjunktúrából és könnyen lehet az új világgazdasági korszak nyertese.

Hogy mennyire nem könnyű ez a folyamat, azt bizonyítja az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az idei évtől azért várt magas, 3 százalék feletti gazdasági növekedést és fantasztikus évet, mert élt a remény, hogy 2025-ben mindhárom nagy gyár, a BMW, a CATL és a BYD is megkezdi a termelését. Ehhez képest csak a BMW-t lehet biztosra venni, a két kínai vállalat beruházása egyértelműen csúszásban van. Tehát leghamarabb jövő tavasszal, illetve nyáron pöröghetnek fel a gyártósorok ezekben az üzemekben, persze, ha addig semmi nem szól közbe és nem igazak azok pletykák, amelyek a gyártás elhalasztásáról szóltak.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: KondorCars

További híreink

Már ezért is büntetnek: a sofőrök többsége nem is tud róla

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Idegeskedhetnek a románok: feltárul Erdély valódi múltja

Poloska ellen házilag: ezek a trükkök tényleg működnek!

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Taxisofőr lett a Real Madrid korábbi BL-győztes sztárfocistájából

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

További híreink

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A kukások egy része nem volt hajlandó felvenni a munkát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
4
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
5
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
6
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
7
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
8
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
9
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
10
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!