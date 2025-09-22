Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A nyugtaadással és a foglalkoztatás szabályszerűségével volt a legtöbb gond a NAV nyári vizsgálata szerint

2025. szeptember 22., hétfő 10:10 | Világgazdaság
Balaton nyári szezon Velencei-tó revizorok NAV NAV ellenőr

A nyári szezonban sem maradtak el az adóellenőrzések. A Balatonnál és a Velencei-tónál több mint 80 millió forint bírságot szabtak ki a vállalkozásokra a NAV ellenőrei a nyáron. A revizorok a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.

  • A nyugtaadással és a foglalkoztatás szabályszerűségével volt a legtöbb gond a NAV nyári vizsgálata szerint

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Mintegy 2500 ellenőrzésből 500-nál adóügyi visszaélést találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei július 10. és augusztus 31. között a Balatonnál és a Velencei-tónál – derült ki a hatóság hétfői tájékoztatásából.

Az adóellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. 

Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel. Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni – zárta közleménye sorait a hatóság.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Opitz Barbi sokkolta Velencét

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Megszületett a szupermodell és a milliárdos kislánya: fotó a babáról

A Győr klasszisa sem akárhogy tért vissza a súlyos buszbaleset után

A várandós Sydney van den Bosch nem titkolja: most már biztos, hogy nem jön össze

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Újabb gyöngyszem kapható a Lidlben – Most 6 darabot adnak 1799 forintért

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

További híreink

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
2
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
3
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
4
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó
5
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket
6
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
7
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó
8
Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó
9
Csörte – Fegyverrel ment a tiszás lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz + videó
10
Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Erősödött a forint árfolyama

Erősödött a forint árfolyama

 Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!