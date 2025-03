A Vidéki otthonfelújítási program keretében immár nyugdíjasok is igényelhetnek támogatást.

Megosztás itt:

A kormány számára kiemelten fontos, hogy az idős nyugdíjasok méltó, biztonságos és korszerű otthonokban élhessenek - hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára a jókor.hu portálnak adott interjújában.

A vidéki nyugdíjasok járhatnak a legjobban

Fónagy János a csütörtökön közzétett interjúban elmondta, hogy a kormány újabb fontos intézkedést hozott a megfizethető és biztonságos lakhatás érdekében, amikor szerdán a nyugdíjasok számára is elindította a Vidéki otthonfelújítási programot. A program már eddig is nagy sikerrel futott, ezért "természetes lépés volt", hogy a lehetőséget a nyugdíjasokra is kiterjesszék. "A vidéki nyugdíjasok számára különösen fontos a korszerűsítés, mivel sokan régebben épült, alacsony energiahatékonyságú ingatlanokban élnek" - magyarázta.

Az államtitkár ismertette, hogy az ötezer fő alatti településeken élő nyugdíjasok akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.

"Ez az összeg a felújítási költségek legfeljebb 50 százalékát fedezi, vagyis a program nagyban hozzájárulhat egy komfortosabb, energiatakarékosabb otthon kialakításához."

A felhasználás rendkívül rugalmas, hiszen a többi között nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, tetőfelújításra vagy akár fürdőszoba-átalakításra is igénybe vehető. Közölte azt is, hogy a támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, elektronikusan, személyesen vagy postai úton. Fontos tudni, hogy csak olyan számlákat lehet elszámolni, amelyeket 2025. január 1. és 2026. június 30. között állítottak ki - hívta fel a figyelmet.

Akár nulla önerővel is igénybe vehető a támogatás, mivel az állam kedvezményes hitelt nyújt Fónagy János kiemelte, hogy a programban kedvezményes hitelkonstrukció is elérhető, akár 6 millió forintig, amelyre az állam kamattámogatást nyújt. Így azok is belevághatnak a felújításba, akiknek előre szükségük van pénzügyi forrásra - közölte.

Beszámolt arról is, hogy a Vidéki otthonfelújítási program kiterjesztése mintegy 2 900 települést érint, és csaknem 600 ezer idős embernek teremt lehetőséget, hogy felújítsa vagy megszépítse otthonát. "A következő két évben összesen 90 milliárd forintot biztosítunk a nyugdíjasok otthonfelújítására" - tudatta. Az államtitkár azt üzente az érintetteknek, hogy bátran éljenek a lehetőséggel.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: