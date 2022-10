A Nemzetközi Valutaalap a térség egyik legnagyobb gazdasági növekedését várja Magyarországon

Megosztás itt:

A magyar pénzügyminiszter hangsúlyozta: ma már egészen más keretek között vehetünk részt a Nemzetközi Valutaalap közgyűlésén, mint a 2008 körüli időszakban. Az akkori magyar kormány az IMF-től várta a megoldásokat, míg ma már arra is van példa, hogy Magyarország hozza a jó választ gazdaságpolitikai kérdésekre.

Varga Mihály a Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottság plenáris ülésén helyettes kormányzóként képviseli az országcsoportot, amelyben többek között Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, valamint Belgium, Luxemburg és Törökország is szerepel.

Az orosz-ukrán háború hatásairól szólva a miniszter rámutatott: a háború nyomán hozott szankciók súlyos csapást mérnek Európa gazdaságára, hosszú távon pedig a térség versenyképességében nehezen visszafordítható károkat okoznak. "A szankciós energiaválság rendkívüli költségeket ró az egyes országokra, ezért az országcsoportunk kiemelten fontosnak tartja az energiabiztonság növelését és a megújuló energiaforrásokra való átállás támogatását" - hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: "magyar részről a szankciós politika újragondolását javasoljuk, az elhibázott szankciók helyett béketárgyalásokra van szükség, ahogyan azt Magyarország a kezdetektől fogva hangsúlyozza".

Az utóbbi 10 évben a valutaalap fokozatosan maga is felvállalta azt a megközelítést, hogy válsághelyzetben a megszorítások helyett a gazdaság élénkítésével, a családok és a vállalkozások támogatásával gyorsabb, jobb eredményeket érhetünk el - emelte ki Varga Mihály. Hozzátette: jelentős fordulat, hogy az IMF a koronavírus válság alatt már kifejezetten támogatta az ilyen megközelítést. A magyar pénzügyminiszter hangsúlyozta: a 2010-ben hivatalba lépő kormány gazdaságpolitikai intézkedései több fronton igazolást nyertek. Elfogadottá vált a Magyarországon alkalmazott egykulcsos személyi jövedelemadó, a devizahitelek előtörlesztése, illetve a válságadók kezdetben sokat bírált bevezetése is. Ma már az IMF is elismeri a munkaalapú gazdaságra épülő magyar megoldást - mondta a tárcavezető a Pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint.

