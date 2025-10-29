A Nemzetgazdasági Minisztérium már dolgozik a nyugdíjasokat segítő újabb terven + videó

Megosztás itt:

A magyar idősek javára alakították a nyugdíjrendszert, és dolgoznak a 14. havi járandóságon is - ezt nemrég közölte a miniszterelnök. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott: elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat. Az Indexnek beszélt arról, hogy a folyamat két–három évbe telhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan, heti bontásban. Nagy Márton hozzátette: a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából.