A Nébih csaknem 236 tonna terméket vont ki a forgalomból egy szabolcsi élelmiszer-vállalkozásnál

Nem igaz, amit Karácsony Gergely a fővárosnak járó pénzekről mond, hiszen tízmilliárd forinttal több marad a fővárosnál 2021-ben - írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely azt állítja, hogy a költségvetés kivérezteti Budapestet, és gyakorlatilag a főváros finanszírozza az államot. A jövő évi költségvetés megalapozott, de a koronavírus-járvány miatt nagyobb kockázatokat tartalmaz, mint az ezt megelőzőek - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Kossuth Rádióban. Kovács Árpád hozzátette, a költségvetés 3,3 százalékos GDP arányos államadósság csökkenéssel számol, ami azt jelenti, hogy a stabilitás akkor is biztosított, ha nem annyira „fényesen alakul a program”. Hat újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4189 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 589 fő, 2860-an pedig már meggyógyultak. Az iskolai erőszak terén az ország északkeleti régiója magasabban reprezentált, mint a többi - mondta az oktatási államtitkár hétfőn a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán hozzátette: ugyanakkor az ország minden részében vannak olyan oktatási intézmények, ahol megalapozott az iskolaőrség bevezetése. Folytatódnak a honvédelmi fejlesztések - mondta a honvédelmi miniszter az M1-en. Benkő Tibor közölte: jövőre 162 milliárd forinttal magasabb lesz a honvédelmi költségvetés, és a 778 milliárd forint 25-30 százalékát fejlesztésekre fordítják. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében megrendelt Leopard 2-es harckocsikkal új fejezet nyílik a Magyar Honvédség életében - írta a Magyar Nemzet. Míg a bankok közötti forintátutalások 2,6 százalékkal csökkentek éves összevetésben az első negyedévben, addig a forintszámlákról külföldre irányuló átutalások száma dinamikusan nőtt - írta a Világgazdaság. A keleti partnerség az Európai Unió egyik legfontosabb politikája - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tbilisziben. Szijjártó Péter David Zalkaliani georgiai külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján aláhúzta: a koronavírus-világjárványt követően egy új világrend jön létre új erőviszonyokkal. Exit poll: a HDZ nyert a horvátországi választásokon, de nem tud önállóan kormányt alakítani. Kiköthet Szicílián, Porto Empedocle kikötőjében az Ocean Viking civil hajó, miután megkapta az ehhez szükséges engedélyt az olasz hatóságoktól - közölte a hajót üzemeltető SOS Méditerranée civil szervezet. A világban 11,5 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a gyógyultaké meghaladta a 6,1 milliót. Több mint másfél milliárd fontot fordít a brit kormány a koronavírus-járvány miatt súlyos pénzügyi helyzetbe került művészeti és kulturális intézmények megmentésére. Brazíliában 26 051-gyel nőtt koronavírussal fertőzöttek, és 602-vel az elhunytak száma az utóbbi 24 órában. Az ausztráliai Victoria állam július 7-től határozatlan időre lezárja az ország legnépesebb tagállamával, Új-Dél-Wales-szel közös határát a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Megfertőződött koronavírussal Maria Eidy Roca bolíviai egészségügyi miniszter, állapota stabil, és betartja a karantén előírásokat. A 11 milliós dél-amerikai államban eddig 38 071 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 1378-an hunytak el a kórban. Feltételezett iszlamista szélsőségesek nyitottak tüzet az ENSZ egyik segélyszállító helikopterére Északkelet-Nigériában, megölve annak két civil utasát. Terrorizmus miatt indított vizsgálatot az osztrák Alkotmányvédelmi és Terrorizmuselhárító Hivatal, miután egy orosz állampolgárságú férfi szombat este a nyílt utcán agyonlőtt egy másik Oroszországból származó férfit Gerasdorfban, Bécstől nem messze. Az izraeli légierő tegnap este csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász célpontjaira, válaszul a palesztin területről korábban kilőtt rakétákra. Jelentős károkat okozott a natanzi nukleáris létesítményben az a tűz, amely csütörtökön ütött ki a központban, és ez a fejlettebb centrifugák fejlesztésére is hatással lehet - közölte az iráni atomenergia-ügynökség. Több száz kilogramm drogot találtak egy teherautón a mexikói Yucatán-félszigeten egy lángokban álló kisrepülőgép közelében - közölte a mexikói hadsereg. 91 éves korában elhunyt Ennio Morricone olasz zeneszerző. Karrierje során több mint 500 film zenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. 273 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. A Nébih csaknem 236 tonna terméket kivont ki a forgalomból a Tiszavasvári székhelyű Brojlert Kft.-nél Több kilométeres a torlódás az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Kerekharaszt és Bag között, mert rövid idő alatt négy baleset is történt. A Volánbusz valamennyi járatán augusztus 1-jétől gyorsabb és egyszerűbb lesz a Közlekedési Mobiljegy applikációban megváltott menetjegyek, bérletek ellenőrzésének módja, az erre szolgáló QR kód leolvasással - közölte a Volánbusz Zrt. Szoboszlai Dominik szerzett vezetést a Red Bull Salzburgnak a LASK ellen az osztrák labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában. A magyar játékost az idény legjobbjának választották Ausztriában. Csécsei Zoltán és Lubics Szilvia győzött az Ultra Tisza-tó 126 elnevezésű hétvégi megmérettetésen, amely a nyár első nagy futóversenye volt.