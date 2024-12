A nagy amerikai hitelminősítő dicsérte a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkentését és a beruházások növekedését. A szakértők gyorsuló gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy feltételezhetően nem oldják fel és a jövőben is korlátozni fogják Magyarország teljes körű hozzáférését az uniós pénzekhez. Azt is előrevetítette, hogy az új jegybanki vezetés folytatja majd a monetáris lazítást és 2025 végére 5,25 százalékpontra csökkenhet az alapkamat.

Ez azért is kedvező üzenet, mert a negatív kilátás 2023 januárjától érvényben volt, vagyis egy majdnem kétéves időszak zárult le és fordult át pozitív tartományba. Ez váratlannak mondható, legalábbis előzetesen a rontás lehetősége is benne volt a pakliban.

