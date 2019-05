A műanyag zacskók azonnali betiltását sürgeti a német fejlesztési miniszter

A bevándorláspárti erők legalizálni szeretnék a migrációt migránsvízummal, névtelen bankkártyákkal és állandó migrációs útvonalak nyitásával – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta: a május 26-i EP-választáson az európai polgárok arról dönthetnek, hogy ezt az „elhibázott" migrációs politikát szeretnék folytatni vagy változtatni akarnak rajta. Bizalom nélkül nincs európai integráció - jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter a Közép-Európa Európája című konferencián. Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének vállalnia kell a felelősséget azért, hogy Európába több mint másfél millió illegális bevándorló jött - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Ma 16 óráig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a május 26-i EP-választás névjegyzékébe. Magyarországon egy rendkívül erős haderőfejlesztés zajlik, amelynek részét képezi a katonák külföldi kiképzése is - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Az Európai Unió, az állam és az önkormányzatok által finanszírozott közösségi bérlakásépítést szorgalmaz Szanyi Tibor, az MSZP alelnöke, EP-képviselője. Harminchatezer családot mentett meg a kormány hét év alatt az eszközkezelőn keresztül. Most közülük 20 ezren visszakapják a lakásukat - közölte Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Magyarország a világ tíz legvonzóbb befektetési célpontja között van – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-en. Magyarország 2010 óta egyértelműen jó irányba halad, a kormány gazdaságpolitikájából pedig a magyar gazdaság is profitálni képes - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarország mezőgazdasági adottságaival akár 18-20 millió embert is képes lenne ellátni élelmiszerrel, ám ehhez jelentős fejlesztésekre van szükség - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyzetértékeléséből. 110 új munkahelyet teremt a szerb tulajdonú, papírgyártással foglalkozó Drenik Hungary Kft. 8 milliárd forintos beruházása Szolnokon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország arra fordítja az erejét, hogy erősítse a közép-európai együttműködést, és mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a romániai Kerelőszentpálon. Egy erősebb és egységesebb Európai Unió megteremtéséről fogadtak el a jövő nemzedékeknek szóló tízpontos kötelezettségvállalást nagyszebeni találkozójukon az Egyesült Királyság kilépése után az EU-ban maradó 27 tagállam vezetői. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy erős és hozzáértő tisztségviselőket akar látni az EU intézményeinek az élén a következő öt évben, tekintet nélkül arra, hogy mely országok állampolgárai. Angela Merkel növelné az uniós csúcstalálkozók számát. A német kancellár Nagyszebenben azt javasolta, hogy az eddigi évente négy helyett hat alkalommal üljenek össze. Európának nem szabad visszasüppednie az ellenségeskedésbe és a nemzeti önteltségbe - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német államfő. Az EP-választások után, május 28-án rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós tagállamok állam- és kormányfői, hogy megkezdjék az új tisztségviselők jelölési eljárását - jelentette be Donald Tusk, a testület elnöke az erdélyi Nagyszebenben. Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, hogy nem nyitja meg az olaszországi kikötőket az olasz haditengerészet hajója előtt, amely líbiai vizeken 40 migránst vett fedélzetére egy mentési műveletben. Svédország további fél évvel hosszabbítja meg a május 11-ig érvényes ideiglenes határellenőrzést - közölte a svéd kormány, biztonsági okokra hivatkozva. Forradalmat hirdetett a demokráciáért Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármester, akit szabálytalanságokra hivatkozva megfosztottak posztjától. Szabadlábra helyezték Chelsea Manninget, az amerikai hírszerzés egykori elemzőjét, aki közel két hónapot töltött börtönben, amiért megtagadta a tanúskodást a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója, Julian Assange ügyében folyó vizsgálatban. Vádat emeltek az Egyesült Államokban két kínai férfi ellen az Anthem egészségbiztosító, illetve három másik, meg nem nevezett vállalat számítógépes rendszerének feltörése és adatlopás miatt - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. Donald Trump amerikai elnök Patrick Shanahan ügyvezető védelmi minisztert fogja jelölni a Pentagon élére - közölte a Fehér Ház. Az Egyesült Államok B-52-es nehézbombázókat vezényelt egy katari amerikai légi támaszpontra válaszul az Irán részéről, közelebbről meg nem nevezett, fenyegetésekre. Az Egyesült Államok elkobzott egy szankciók megsértésével vádolt észak-koreai teherszállító hajót - jelentette be Washingtonban az igazságügyi minisztérium. Az Egyesült Államok felszólította Észak-Koreát, hogy számolja fel a becslések szerint több tízezer politikai fogoly bebörtönzését szolgáló táborokat. Peking mély sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az amerikai fél 10 százalékról 25 százalékra emelte a 200 milliárd dollár értékű kínai árura kivetett vámtarifát, és kénytelen lesz ellenlépéseket tenni az ügyben. Egy kisbusz és egy nyerges vontató ütközött össze a 4-es számú főút 68-as kilométerszelvényében, Cegléd térségében. A kisbuszban egy ember életét vesztette. Fának csapódott kisteherautójával és a helyszínen meghalt egy férfi a 4202-es út Mezőtúr és Túrkeve közötti szakaszán. Kamion gázolt el egy férfit, aki a leállósávban kereket cserélt Hajdúdorog közelében, az M3-as autópálya 211-es kilométerénél. Vádat emeltek egy nőket prostitúcióra kényszerítő svájci-magyar bűnszervezet három tagja ellen – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség. Korrupció miatt vádat emeltek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóigazgatóságának egyik korábbi főosztályvezető-helyettese ellen, aki két társával pénzért törölt adótartozásokat. Ipari mennyiségben gyártott, 25 millió forint értékű vágott és szárított dohányárut találtak az egyik szabolcsi településen illegálisan működő dohányüzemben a NAV pénzügyi nyomozói. Női kézilabda NB I: Moyra-Budaörs - GVM Europe-Vác 29:30; Érd HC - FTC-Rail Cargo Hungaria 24:39 Férfi kosárlabda NB I: Pécsi VSK-VEOLIA - Egis Körmend 98:85 Elhunyt Bíró Mihály, a Magyar Birkózó Szövetség egykori elnöke, későbbi tiszteletbeli elnöke.