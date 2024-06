A Moody's változatlanul befektetésre ajánlja Magyarországot

Kiemelték: Magyarország megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, a magyar állampapírok népszerűsége töretlen. Az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) folyamatos beáramlása is alátámasztja. Magyarországon ruháznak be a többi között a legnagyobb német autógyártó és a high-tech elektromos autóipari cégek is, mint például a BYD vagy a CATL.

