A minisztérium a Fertő tónál élők igényei szerint fejleszti a térséget

Az Építési és Közlekedési Minisztérium ismertette: több mint fél éven át tartó társadalmi egyeztetések eredményeként megszületett az az összefoglaló dokumentum, amely a szakmai és társadalmi konzultációk tapasztalatait foglalja magába a Fertő tavi fejlesztésekről — közölte az MTI.

A kérdőívre válaszolók nagy része épített medencét is szeretne, emellett zuhanyzók, öltözők, kiszolgáló létesítmények és vendéglátóegységek létesítését is fontosnak tartják.

Igény van továbbá egy nagy, központi parkoló kialakítására valamint a nemzetközi hajókikötő újra indítására. A már üzemelő északi kikötő melletti vízparti területen (a korábbi tervekben szereplő szálloda helyén) egyöntetű vélemény rajzolódik ki egy kutyás strand létrehozására. Az északi területrész további part menti sávján a már elkészült móló alapok borítását is szinte minden válaszadó támogatja.

A tervezett ökopark 12 hektáros összefüggő zöldterületét ösvényekkel, sétautakkal, madármegfigyelő állomással tennék használhatóvá, amelynek létrehozását szintén nagy támogatottság övezte a felmérésben.

Ugyanakkor a korábbi tervekben szereplő ökocentrum épületét kevesen támogatnák, ahogyan a szálloda megépítését is elutasította a többség.

A Fertő tavi fejlesztés a korábbi vízitelep területén valósul meg. A beruházásra azért van szükség, hogy a térség turisztikai vonzerejét növelni lehessen egy megújult vízparti központ létrehozásával. A beruházás kizárólag egy évtizedekkel korábban mesterségesen, iszapfeltöltéssel létrehozott szárazulaton zajlik, nem érint természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket.

