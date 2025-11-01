Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 01. Szombat Marianna napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 07:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A minisztérium a Fertő tónál élők igényei szerint fejleszti a térséget

2025. november 01., szombat 06:44 | Világgazdaság
Fertő tó beruházás

Egy konszenzusos, a többség által támogatott fejlesztési koncepció a célja annak a széleskörű társadalmi egyeztetés sorozatnak, amely az elmúlt hónapokban zajlott le a Fertő tó térségében. A Fertő tó beruházása évek óta húzódik, most egy fontos fejezet lezárult.

  • A minisztérium a Fertő tónál élők igényei szerint fejleszti a térséget

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium ismertette: több mint fél éven át tartó társadalmi egyeztetések eredményeként megszületett az az összefoglaló dokumentum, amely a szakmai és társadalmi konzultációk tapasztalatait foglalja magába a Fertő tavi fejlesztésekről — közölte az MTI.

A kérdőívre válaszolók nagy része épített medencét is szeretne, emellett zuhanyzók, öltözők, kiszolgáló létesítmények és vendéglátóegységek létesítését is fontosnak tartják. 

Igény van továbbá egy nagy, központi parkoló kialakítására valamint a nemzetközi hajókikötő újra indítására. A már üzemelő északi kikötő melletti vízparti területen (a korábbi tervekben szereplő szálloda helyén) egyöntetű vélemény rajzolódik ki egy kutyás strand létrehozására. Az északi területrész további part menti sávján a már elkészült móló alapok borítását is szinte minden válaszadó támogatja.

A tervezett ökopark 12 hektáros összefüggő zöldterületét ösvényekkel, sétautakkal, madármegfigyelő állomással tennék használhatóvá, amelynek létrehozását szintén nagy támogatottság övezte a felmérésben. 

Ugyanakkor a korábbi tervekben szereplő ökocentrum épületét kevesen támogatnák, ahogyan a szálloda megépítését is elutasította a többség.

A Fertő tavi fejlesztés a korábbi vízitelep területén valósul meg. A beruházásra azért van szükség, hogy a térség turisztikai vonzerejét növelni lehessen egy megújult vízparti központ létrehozásával. A beruházás kizárólag egy évtizedekkel korábban mesterségesen, iszapfeltöltéssel létrehozott szárazulaton zajlik, nem érint természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Őrület jön a hétvégén – a rendőrség is nagy erőkkel készül

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

„Elment, de soha nem feledjük” – 42 évesen elhunyt Bristol City csillaga, zokognak a rajongók

Arne Slot a Liverpool sajtótájékoztatóján megkapta az utolsó kérdést, amit hallani akart

Fodor Zsóka nem kertelt: ezt gondolja valójában Gáspár Evelinről

„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart

Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó

Schumacher csodájának megismétléséhez acélidegek kellenek

Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó

További híreink

Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
2
Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest
3
Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó
4
Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról
5
Fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány újabb döntést hozott
6
Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó
7
Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó
8
Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó
9
Brüsszel hadat üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának + videó
10
Halloween a templomkertben? A zebegényi polgármester behúzta a józan ész fékjét + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!