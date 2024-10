A minimálbér és az átlagbér sarkalatos témája lesz a Nemzeti Konzultációnak

Megosztás itt:

Többéves, előre kiszámítható béremelési programot szeretne a kormány, ebben a kérdésben is várják a véleményeket a most induló nemzeti konzultációban – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videóüzenetében.

Hidvéghi Balázs ezen a felvételen emlékeztetett, hogy az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultáció egyik fontos kérdése lesz a béremelési program.

Az elmúlt években jelentős béremelések történtek. A közszférában nagyot nőtt többek között az ápolók, az orvosok, a tanárok, az óvónők, a rendőrök, a tűzoltók és a katonák bére. A versenyszférában is folyamatos a bérnövekedés – sorolta az államtitkár. Kitért arra is, hogy a baloldal kormányzásához képest a minimálbér és a garantált bérminimum három és félszeresére nőtt, és az átlagbér is több mint megháromszorozódott.

Fotó: Világgazdaság