A megnövekedett költségekkel együtt is 2-3 éves megtérüléssel számolhatnak a napelemes kiserőművek

Megosztás itt:

Csütörtökön jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy még ebben a hónapban megkezdődik az állami napelemes támogatások kifizetése. 43 ezer pályázó közül 35 ezer nyertes várja előlegigényét, melynek összértéke 7,8 milliárd forint. Gulyás Gergely azt mondta: a kifizetések beindulásával a tervek szerint hónapról hónapra legalább a januárihoz hasonló összeget hoznak majd be a lemaradásból. Hozzátette: a már befogadott lakossági igények is óriásiak, amelyek megháromszorozzák majd az ország jelenlegi napenergia kapacitását.

Ebben az évben mintegy 150-200 ezer napelemes rendszer telepítésére van igény. Az háztartási felhasználók mellett a vállalati naperőmű piacon is sok projekt várható - hívta fel a figyelmet a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Kiss Ernő kiemelte: érdemes mielőbb kivitelezőt találni, hiszen a jelenlegi energiaárak mellett még a megnövekedett költségekkel együtt is 2-3 éves megtérüléssel számolhatnak a kiserőművek.

Teljes riport: