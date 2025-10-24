Keresés

2025. 10. 24. Péntek
Gazdaság

A megbecsülés politikája: Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, és óv a baloldali komcsi gondolkodásmódtól

2025. október 24., péntek 11:00 | Hír TV
nyugdíj megszorítás Kossuth Rádió interjú rezsicsökkentés 13. havi nyugdíj Orbán Viktor Tisza Párt 14. havi nyugdíj komcsi gondolkodásmód

"A 13. havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket" – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kőkeményen leleplezte a Tisza Párt "komcsi gondolkodásmódját", akik megszorításokkal, adóemelésekkel és a nyugdíj megadóztatásával "nyúznák meg" a magyar embereket.

  • A megbecsülés politikája: Orbán Viktor a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, és óv a baloldali komcsi gondolkodásmódtól

"A 13. havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket" – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kőkeményen leleplezte a Tisza Párt "komcsi gondolkodásmódját", akik megszorításokkal, adóemelésekkel és a nyugdíj megadóztatásával "nyúznák meg" a magyar embereket.

A megbecsülés politikája (a magyar modell)

A miniszterelnök a brüsszeli csúcsról bejelentkezve beszélt a két, egymással szöges ellentétben álló politikai filozófiáról. Az egyik a nemzeti kormányé: "Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében." Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a saját munkájukból élő olvasóink is tudják, ez a józan ész politikája. A kormány nem "társadalmi mérnökösködni" akar, hanem elismeri az elvégzett munkát.

Ez a megbecsülés jelenik meg a nyugdíjpolitikában is. Orbán Viktor szerint a nyugdíjrendszer egy "darázsfészek", amihez felelőtlenül hozzányúlni nem lehet. A kormány célja nem a megszorítás, hanem az emelés. "A tizenharmadik havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket" – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormány már dolgozik ennek pénzügyi megalapozásán. Ez a politika ismeri el azt a több évtizedes munkát, amivel az idősek felépítették az országot.

A komcsi gondolkodásmód (a baloldali terv)

Ezzel az emelő politikával áll szemben a Tisza Párt és a baloldal "komcsi gondolkodásmódja". Ők a magasabb "újraelosztásban" hisznek: el akarják venni az emberektől a pénzt, hogy aztán "igazságosan" szétosszák.

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt "hazudozik" a valódi terveiről, mert tudják, hogy a nép elutasítaná azokat. De a titok már rég nem titok!

  • "Megnyúznák a nyugdíjasokat" azzal, hogy megadóztatnák a nyugdíjakat.
  • Eltörölnék a Nők 40-et és a 13. havi nyugdíjat.
  • Bevezetnék a progresszív adót, ami egyértelmű adóemelést jelent.
  • Eltörölnék a rezsicsökkentést, kiszolgálva a brüsszeli multikat.

A választás – magyar érdek vs. brüsszeli parancs

A miniszterelnök egyértelművé tette: a baloldal (a DK és a Tisza Párt) a brüsszeli háborúpárti vonalat támogatja. Brüsszelnek pedig az a baja, hogy a sikeres magyar példára (alacsony rezsi, védett nyugdíjak) hivatkozva más európai polgárok is fellépnek a saját kormányaikkal szemben.

A választás tehát egyértelmű: a magyar modell, amely "annak örül, ha a pénz az emberek zsebében marad", vagy a Tisza Párt által képviselt brüsszeli "komcsi gondolkodásmód", amely adóemelésekkel "nyúzná meg" a magyarokat.

A mi felfogásunk szerint a nemzet alapját azok az idősek, azok a nyugdíjasok adják, akik egy életen át dolgoztak, gyermekeket neveltek fel, és ma is a tudásukkal, tapasztalatukkal segítik a családjaikat és a környezetüket. Ezt a felbecsülhetetlen értéket mi látjuk, és a 13. havi nyugdíjjal, a 14. havi nyugdíj tervével és a rezsicsökkentés megvédésével ismerjük el. Ezzel szemben áll a Tisza Párt, amely a brüsszeli utasításokat végrehajtva, a "komcsi gondolkodásmód" jegyében hazudozik, és miközben a békéről beszél, valójában a magyar nyugdíjasok megsarcolására és "megnyúzására" készül.

 

