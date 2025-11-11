Keresés

Gazdaság

A magyarok fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást

2025. november 11., kedd 13:27 | Világgazdaság
magyar gazdaság adventi vásárok karácsonyi vásárlás

Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor, derült ki egy friss kutatásból. Az eredmények alapján csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a megajándékozottak és a szélesebb családdal ünneplők köre is szűkült. A praktikum fontosabbá vált, hiszen míg a legnépszerűbb termékkategóriáknak továbbra is a ruhák, a játékok és az elektronikai cikkek számítanak, a karácsonyi élményajándékok népszerűsége visszaesett az elmúlt évekhez képest.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A magyarok fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást, harmaduk pedig december első felére időzíti – derült ki a Yettel országos reprezentatív kutatását, amiben a magyarok karácsonyi kapcsolattartási és ajándékozási szokásait vizsgálta meg. 

Az ajándékokra szánt büdzsé tekintetében megtört az elmúlt öt éven át tartó növekvő trend: arra a kérdésre, hogy idén mennyi pénzt fog költeni a családja karácsonyi ajándékra, a válaszadók átlagosan 75 ezer forintot adtak meg, ami reálértéken alulmúlja a tavalyi 77 ezres összeget. Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45 százaléka 50 ezer forint alatti költést tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget. Továbbá tavalyhoz képest nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem terveznek ajándékot venni. Saját bevallásuk szerint ők soha nem szoktak karácsonyi ajándékot vásárolni (33 százalék) vagy a megváltozott pénzügyi helyzetük miatt döntöttek így (25 százalék). Csökkent a megajándékozni tervezett személyek átlagos száma is, a tavalyi 5,8-ről 5,4-re: bár kevesebben ajándékoznak párjuknak vagy szüleiknek, ugyanakkor a gyerekeknek, unokáknak nagyobb arányban terveznek.

A 30 év alattiak és a nők saját bevallásuk szerint várhatóan több személyt ajándékoznak meg, mint az idősebbek vagy a férfiak. A válaszadók leggyakrabban a párjukat vagy házastársukat lepik meg (59 százalék), ezt követik a gyerekek (55 százalék) és a szülők (48 százalék). A tavalyi eredményekhez képest idén kevesebben adnak ajándékot a távolabbi rokonoknak, viszont az ünneplők ötöde a barátait is tervezi meglepni. 

A legnépszerűbb termékkategóriák nem változtak az előző évekhez képest: a legtöbben továbbra is ruházattal (46 százalék), játékokkal (39 százalék) és elektronikai cikkekel (34 százalék) lepik meg a szeretteiket. E termékkategóriák az idén a KSH adatai szerint az inflációnál kisebb mértékben ugyan, de drágultak, vagyis a karácsonyra szánt keretből a múlt évihez képest kevesebb ajándékra futja majd. A felmérés adatai arra utalnak, hogy fontosabbak lettek a praktikus szempontok, hiszen 2024-hez képest most többen vesznek ruhákat (40 százalék helyett 46 százalék), ezzel együtt pedig kevesebben költenek élményajándékokra (22 százalék helyett 16 százalék). Az elektronikai cikkek népszerűségének élén a fejhallgató/fülhallgató (27 százalék) és az okostelefon (27 százalék) áll, ezt követi az okosóra (23 százalék), a játékkonzol és az ehhez tartozó játékok (19 százalék), valamint a telefont védő kiegészítők (19 százalék).

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

