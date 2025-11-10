Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

A magyar modell diadala: versenyképes gyógyszeripar a brüsszeli szankciók árnyékában

2025. november 10., hétfő 13:35 | Hír TV

Miközben Európa gazdasága a brüsszeli szankciók és a „gúzsba kötő” szabályok miatt nyög, Magyarországon a nemzeti kormány és a hazai ipar szövetsége sikertörténetet ír. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) 35. évfordulóján a kormány képviselői egyértelművé tették: a gyógyszeripar a magyar gazdaság húzóágazata, amelynek versenyképességét 22 milliárdos új pályázattal és az extraprofit adó eltörlésével is segítik.

  • A magyar modell diadala: versenyképes gyógyszeripar a brüsszeli szankciók árnyékában

Miközben Európa gazdasága a brüsszeli szankciók és a „gúzsba kötő” szabályok miatt nyög, addig Magyarországon a nemzeti kormány és a hazai ipar stratégiai szövetsége sikertörténetet ír. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) 35. évfordulóján tartott konferencia nemcsak a múlt ünnepléséről, hanem a józan észre alapuló jövő építéséről szólt. 

A kormányzat képviselői egyöntetűen a magyar gazdaság egyik legfontosabb pilléreként méltatták az ágazatot. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetében kiemelte, hogy a magyar gyógyszeripar hagyományosan a világ élvonalában van. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter húzóágazatnak nevezte, amely nemzetközi szinten is versenyképes.

A józan ész és a tények pedig alátámasztják ezeket a szavakat:

Innováció: Az ágazat 2023-ban 119 milliárd forintot költött hazai kutatás-fejlesztésre (K+F), ami a teljes magyar K+F ráfordítás 11,4%-a.

Versenyképesség: A MAGYOSZ tagvállalatai 1257 milliárd forintos árbevételének több mint 83 százaléka exportból származott.

Ellátásbiztonság: A hazai alapellátásban minden második beteg a szövetség tagjainak termékeivel gyógyul. 

A konferencia legfontosabb híre, hogy a kormány további 22 milliárd forintos K+F pályázatot ír ki, amelyből 10 milliárd forint célzottan a gyógyszerkutatásokra fordítódik.

Ez a lépés tökéletesen illeszkedik a kormány pragmatikus gazdaságpolitikájába. Ahogy Nagy Márton kiemelte, a 2024-es stratégiai megállapodás egyik legfontosabb eredménye a gyógyszeripari extraprofit adó eltörlése volt. Ezzel a kormány nem elvett, hanem lehetőséget adott a cégeknek, hogy ezt az összeget visszaforgassák a magyarországi fejlesztésekbe.

A siker értékét növeli, hogy – ahogy Orbán Viktor üzenetében fogalmazott – mindezt egy olyan környezetben kell elérni, ahol "a háború, az energiaválság, valamint a növekedést gúzsba kötő uniós szabályok és szankciók is folyamatosan szívják el az erőnket".

Takács Péter államtitkár ehhez kapcsolódva hangsúlyozta: a magyar uniós elnökség pontosan azért dolgozott, hogy az európai gyógyszerstratégia – a józan ész alapján, a Covid-járványból tanulva – minél több gyártási folyamatot Európán belülre hozzon vissza, és egyensúlyt teremtsen a környezetvédelem és az ipar versenyképessége között.

Konklúzió: A MAGYOSZ konferenciája a nemzeti érdek és a gazdasági racionalitás találkozása volt. A magyar modell bebizonyította: ha a kormány partnerként, nem pedig ellenségként kezeli a hazai ipart (az adókat csökkenti, a K+F-et pedig célzottan támogatja), azzal egyszerre szolgálja a magyar betegek ellátásbiztonságát és a nemzetgazdaság globális versenyképességét.

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás

Marics Peti összejött a versenyzőjével? Egy titokzatos jótevő 2 millió forintért szavazott a Megasztár énekesére

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

Király Viktor felesége el akar költözni: Durva, amit az énekes a házukban talált

Bayer Zsolt: Lengyelország hasít?

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

Már nem Damir Krznar az Újpest vezetőedzője – hivatalos

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

További híreink

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
2
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
3
A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó
4
Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás
5
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
6
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
7
Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó
8
Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét
9
Kismarja választott
10
A drogbotrányba keveredett Horváth Alexander nyert a józsefvárosi időközi választáson

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

 Gulyás Gergely: Az édesapák is igénybe vehetik a családi adókedvezményeket – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi: a miniszter felhívta a figyelmet, hogy a családi adókedvezményt a házaspárok közösen vehetik igénybe, sőt akár csak az egyik fél is élhet vele.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!