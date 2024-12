A magyar húsipar a beruházásokkal még jobb és még finomabb termékeket tud előállítani + videó

Éder Tamás, Elnök, Magyar Húsiparosok Szövetség: "A sertés tenyésztők azok most már egy két két és fél éve olyan körülmények között gazdálkodnak köszönhetően a viszonylag magas élősertés árnak, hogy a többségük azt gondolom, hogy megfogja a jövedelmet realizált. Előtte volt olyan időszak amikor ez nem így volt, tehát azt gondolom, hogy megfelelőek most ezek a körülmények a sertéstenyésztőink számára még ha nem is kompenzálják a megelőző néhány évet ".

