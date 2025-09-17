Keresés

Gazdaság

A magyar gazdaság sikerágazatainak képviselő kísérték el Szijjártó Pétert tokiói útjára

2025. szeptember 17., szerda 10:05 | MTI
Tokió magyar gazdaság Szijjártó Péter konnektivitás magyar gazdasági külkapcsolatok

A jelenlegi folyamatok a világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak, azonban Magyarország inkább a nemzetközi kereskedelem akadálytalan működésében, a civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

  • A magyar gazdaság sikerágazatainak képviselő kísérték el Szijjártó Pétert tokiói útjára

A tárcavezető a magyar-japán üzleti fórumon hangsúlyozta, hogy a két ország közötti együttműködés mindig is a kölcsönös tiszteletre alapult, és nincsenek vitás politikai kérdések a két kormány között, így gyakorlatilag szabad az út a vállalatközi kapcsolatok fejlesztése előtt.

"Mai tárgyalásaim a japán kormány minisztereivel arról győztek meg, hogy Japán hozzánk hasonlóan a józan észre alapozva alakítja ki a politikai és gazdasági stratégiáját, és egyetértettünk abban is, hogy a kapcsolatainkat tovább kell bővíteni" - közölte.

"És ezt jól szimbolizálják a holnapi események is, amikor is Oszakában, a világkiállítás helyszínén, ahol ötven gazdasági eseményt szervezünk, megnyitjuk Magyarország új konzulátusát" - tette hozzá.

Majd érintette napjaink technológiai forradalmát, és arról számolt be, hogy Magyarország nem követői pozícióban akar ebben részt venni, hanem vezető szerepre törekszik.

"Gondolhatnák azt, hogy ez Magyarország részéről némi túlvállalás vagy túlzott önbizalom, de (…) egy főre jutó Nobel-díjakban vezetjük a világranglistát. A Rubik-kocka, a golyóstoll vagy éppen a Covid elleni oltóanyag mind-mind magyar feltalálókhoz kötődnek" - emlékeztetett.

"Ma, amikor a technológiai forradalomban a fenntarthatóság, a környezet védelme, a zöld megoldások soha nem látott fontossággal bírnak, akkor joggal célozzuk meg a modernkori technológiai forradalom egyik vezető szerepét" - folytatta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy útjára olyan vállalatok képviselői kísérték el, amelyek a magyar gazdaság sikerágazataiban, például az élelmiszeriparban, a szoftverfejlesztésben, a fenntartható infrastruktúra-fejlesztésben szerepelnek, és nemzetközi szinten is abszolút versenyképesek.

"A velünk tartó magyar vállalatok minden támogatást meg is kapnak Magyarország kormányától, hogy a japán vállalatokkal a lehető legszorosabb együttműködést építsék ki, valamint a japán piacon a lehető legszélesebb körű jelenlétet tudják létrehozni" - erősítette meg.

Illetve az eddigi eredményeket is méltatta, megjegyezve, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom éves szinten 2,5 milliárd dollár körül stabilizálódott, miközben a Japánba irányuló magyar export tíz év alatt nagyjából 50 százalékkal bővült. Emellett mostanra a japán cégek alkotják Magyarországon a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget, 30 ezer embernek adva munkát, a kormányzat pedig hét vállalattal, köztük a Suzukival és a Bridgestone-nal stratégiai partnerségi megállapodást kötött.

A miniszter arra is kitért, hogy a jelenleg zajló globális változások megrengették az eddigi világgazdasági status quót, és ennek Európa nagy vesztese, a kontinens versenyképessége ugyanis drámaian bezuhant az elmúlt években.

"Ezért Magyarország kormányának legfontosabb gazdaságstratégiai célkitűzése az, hogy megkíméljük a magyar gazdaságot ennek a negatív európai gazdasági környezetnek a hatásaitól" - fejtette ki.

"A magyar gazdaság az elmúlt évek során szép eredményeket ért el. Elmondhatjuk, hogy közel vagyunk a teljes foglalkoztatáshoz. Az Európai Unióban Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb adókat. És minden évben beruházási rekordot döntöttünk, a bérek is folyamatosan emelkednek" - sorolta.

Majd rámutatott, hogy hazánk egy kis méretű, szárazföld által körülzárt ország, amely nem rendelkezik számottevő energiaforrásokkal, "ezért nálunk a gazdasági teljesítmény abból áll elő, amit elkészítünk, legyártunk és eladunk".

Ezzel kapcsolatban pedig leszögezte, hogy ezért Magyarország a nemzetközi gazdaság és a nemzetközi kereskedelmi rendszer akadálytalan működésében érdekelt, miközben a jelenlegi folyamatok inkább a világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak.

"És ez Magyarország érdekeivel ellentétes. Magyarországnak az az érdeke, hogy civilizált kelet-nyugati együttműködés jöjjön létre, és hogy a nemzetközi együttműködés alapját a kölcsönös tisztelet adja" - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

