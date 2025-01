A magyar gazdaság lenyomta a németet

Megosztás itt:

A nyers adat szerint 3,7, a naptárhatástól megtisztítva pedig 4,1 százalékkal haladta meg 2024 novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene az előző év azonos időszakit– közölte csütörtök reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Ez mindenképpen jó eredménynek számít, a friss statisztika értelmezéséhez azonban érdemes a historikus számokat feleleveníteni:

Októberben a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 4, a naptárhatástól megtisztítva 3,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

Szeptemberben ugyanez a nyers és a naptárhatástól megtisztított adat szerint is 1,7 százalékkal nőtt.

Augusztusban a nyers adat szerint 3,2, naptárhatástól megtisztítva 4,1 százalék volt.

Júliusban a nyers adat 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5 százalékot mutatott,

júniusban 1,7, és 2,6 százalékot,

májusban egyaránt 3,6 százalékot,

áprilisban 3,7, illetve 3,2 százalékot,

márciusban 3,6 és 4,2 százalékot,

februárban 4,6 és 1,1 százalékot,

januárban pedig még csak 0,6 százalékos volt a plusz, és már az is másfél éves csúcsnak számított.

De érdemes összevetni a magyar adatot a friss német kiskereskedelmi statisztikával is, amelyet Destatis hozott nyilvánosságra szerdán. Ez alapján írta meg a Világgazdaság is, hogy Németországban éves alapon 2,5 százalékos bővülés állt be a boltokban novemberben, ugyanakkor az októberi havi bázishoz képest 0,6 százalékos zsugorodás történt. Ez pedig jóval gyengébb az elemzői várakozásnál.

A németeket nem csak a rosszabb éves adat miatt eheti a sárga irigység, hiszen Magyarországon – ha nem is erőteljesen – októberről novemberre is növekedést mértek a kiskereskedelmi forgalomban, egészen pontosan 0,6 százalékot. Tehát a trend éppen ellentétes a németországival. Igaz, a teljes képhez hozzátartozik, hogy szeptemberről októberre még 1,2 plusz állt be.

De az is tény, hogy szeptemberben augusztushoz képest még 1,4 százalékos csökkenés állt be. Augusztusban júliushoz képest 0,8 százalékos fellendülést figyeltek meg, a nyár közepén, júliusban pedig semmilyen előremozdulás nem állt be, és a kiskereskedelmi forgalom volumene nem változott az előző hónaphoz, júniushoz viszonyítva.

Összességében az látszik, hogy 2024. január-novemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal nőtt a volumen.

