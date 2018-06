A magyar gazdáknak járó támogatást is megnyirbálná Brüsszel

A magyar gazdáknak is kevesebb pénz jut a következő uniós pénzügyi ciklusban. Ráadásul konkrét célkitűzéseket is megfogalmaz a tagállamoknak az Európai Bizottság. Aki eltér ezektől a tervektől, az bukhatja a támogatást is. Az Európai Parlament nem támogatja a kifizetések csökkentését.