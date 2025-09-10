Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
A Magyar Falu Program kapcsán számolt be sikerről a kormánybiztos

2025. szeptember 10., szerda 23:48 | MTI
kereskedelem falvak Gyopáros Alpár Magyar Falu Program

A Magyar Falu Program keretében közel 1500, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást, legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg - olvasható a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.

Gyopáros Alpár azt írta: ez azt jelenti, hogy a kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu Program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96 százaléka megvalósult, illetve folyamatban van.

A politikus közölte: a falusi kisbolt - sokak szerint - nemcsak azért fontos, hogy helyben legyen elérhető a vasárnapi ebédhez kimaradt hozzávaló beszerzése, hogy ne kelljen érte a városba bumlizni, hanem azért is, mert a falusi kisbolt az esetek nagy részében találkozási pont, akár közösségi színtér is.

Ezért különösen örömteli, hogy számos olyan faluban nyílt új üzlet, ahol korábban ilyen egyáltalán nem volt - tette hozzá.

"Büszke vagyok rá, hogy a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják, és a jövőben is számítunk a falvak javaslataira! Hajrá, magyar falvak!"

- zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.

Kapcsolódó tartalmak

