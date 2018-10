A magyar állam nem bevándorlással akarja kezelni a nehézségeket

2018. OKTÓBER 27., SZOMBAT A NYUGDÍJASOKAT ÉS A CSALÁDOKAT IS SEGÍTIK A 2019-BEN ÉLETBE LÉPÕ ADÓVÁLTOZÁSOK - MAGYAR IDÕK. NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT A HÁZELNÖK DEMETER MÁRTA ELLEN AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL FÕIGAZGATÓJÁNÁL - MAGYAR HÍRLAP, MAGYAR IDÕK. VASÁRNAP HAJNALI 3 ÓRAKOR KEZDÕDIK A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT HAJNALI 2 ÓRÁRA KELL VISSZAÁLLÍTANI. AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS A BUDAPESTI TÖMEGKÖZELEDÉS ÉS A MÁV MENETRENDJÉT IS ÉRINTI. BUDAPEST EGY GLOBÁLIS SPORTFÕVÁROS MONDTA ORBÁN VIKTOR PÉNTEKEN, MIUTÁN NENAD LALOVICCSAL, A NEMZETKÖZI BIRKÓZÓSZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL TALÁLKOZOTT. BUDAPESTEN 2019-BEN NÉGY VILÁGBAJNOKSÁGOT - ASZTALITENISZ, VÍVÓ, ÖTTUSA ÉS GYORSASÁGI KAJAK-KENU RENDEZNEK. A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN, BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY, A HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG: MINTEGY 200 MILLIÓ FORINTBÓL FEJLESZTIK A KERÉKPÁRUTAT JÁSZLADÁNYBAN. DUNA HOUSE: A BUDAPESTI BELVÁROSI INGATLANÁRAK ALACSONYABBAK, MINT A KÖRNYEZÕ ORSZÁGOK FÕVÁROSAIBAN. NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. A CEU MELLETT TÜNTETETT PÉNTEKEN A MOMENTUM, AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÕTT A NÁDOR UTCÁBAN. A MOMENTUM NOVEMBER 16-RA ÚJABB CEU MELLETTI TÜNTETÉST HÍVOTT ÖSSZE JELENTETTE BE FEKETE-GYÕR ANDRÁS PÁRTELNÖK A MAI TÜNTETÉSEN. FIDESZ: A MOMENTUM SOROS GYÖRGY ÉRDEKEIT VÉDI. A CSALÁDOK A SZOKOTTNÁL KORÁBBAN, LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK A NOVEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT KÖZÖLTE AZ EMMI. ÁTADTÁK A MERCEDES-GYÁR ÚJ KÉPZÉSI KÖZPONTJÁT KECSKEMÉTEN. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ FRANCIS SUAREZ MIAMI POLGÁRMESTERREL TALÁLKOZOTT PÉNTEKEN A FLORDIAI FÕVÁROSBAN. ÁDER JÁNOS: MIAMIBAN HAMAROSAN MAGYAR ALKONZULÁTUS NYÍLIK. KANDAHÁRBAN MEGTARTJÁK AZ ELHALASZTOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁST, AMELYET EGY HÉTTEL EL KELLETT HALASZTANI, MERT A TÁLIBOK MEGGYILKOLTÁK A HELYI RENDÕRFÕNÖKÖT MTI. ÖNGYILKOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL TÁLIB LÁZADÓK A KÖZÉP-AFGANISZTÁNI VARDAK-BAN, MEGÖLTEK HÉT EMBERT, KÖZTÜK RENDÕRÖKET ÉS POLGÁRI SZEMÉLYEKET - MTI. AZ OLASZ KORMÁNY UGYANAZT A KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATOT NYÚJTJA BE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK, AMIT BRÜSSZEL KEDDEN EGYSZER MÁR ELUTASÍTOTT. EXIT POLL: ÚJRAVÁLASZTJÁK MICHAEL D. HIGGINS ÍR ELNÖKÖT. FELFÜGGESZTETTE A LOT LENGYEL LÉGITÁRSASÁG ALKALMAZOTTAINAK SZAKSZERVEZETE A SZTRÁJKJÁT, HÉTFÕN 14 ÓRÁIG. PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ: SZLOVÁKIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGERÕSÍTI A KIBERNETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉST. A FEHÉR HÁZ WASHINGTONI LÁTOGATÁSRA HÍVTA MEG VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKÖT. ÚJABB CSÕBOMBÁKRA BUKKANTAK AZ USA-BAN, CORY BOOKER NEW JERSEY-I SZENÁTOR ÉS JAMES CLAPPER, A HÍRSZERZÉS VOLT IGAZGATÓJA VOLTAK A CÍMZETTEK. LETARTÓZTATTÁK FLORIDÁBAN A CSOMAGBOMBÁS FENYEGETÉSEK FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT. ISMÉT TÜNTETTEK PALESZTINOK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN; NÉGYEN MEGHALTAK, ÖTVENEN MEGSÉRÜLTEK. IZRAEL A GÁZAI ÖVEZETET BOMBÁZTA, AHONNAN KORÁBBAN RAKÉTÁKKAL LÕTTÉK A ZSIDÓ ÁLLAM TERÜLETÉT MTI. A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK FALVAKAT ÁGYÚZTAK AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN, HETEN, KÖZTÜK HÁROM GYEREK, VESZTETTE ÉLETÉT. AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZSÉG A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓVAL KAPCSOLATBAN SZAÚD-ARÁBIÁBAN ÕRIZETBE VETT 18 GYANÚSÍTOTT KIADATÁSÁT KEZDEMÉNYEZI. EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELEM: HALÁLRA GÁZOLT EGY KISTEHERAUTÓ EGY ROBOGÓST VERPELÉTEN. HOLTAN TALÁLTAK EGY NÉGY HÓNAPOS GYERMEKET SÜLYSÁPON, EGY CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRSÉG BÜNTETÕELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA AZ ESETET. EGY TARTÁLYKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KISBUSZ TISZAFÜREDEN, A BALESETBEN HÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK.