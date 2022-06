A Lukoil is korlátozza a tankolást a kutakon

Megosztás itt:

Péntek reggeltől új korlátozást vezettek be a Mol-kutakon: naponta legfeljebb ötven litert lehet tankolni az üzemanyagokból hatósági áron.

Azt is előírták, hogy péntektől üzemanyagkannába vagy edénybe csak piaci áron lehet majd tölteni benzint vagy gázolajat.

Az Index továbbá arról is írt, hogy péntek délelőtt az OMV és a Lukoil is hasonló bejelentéseket tett. Az OMV esetében a kiadható üzemanyag mennyisége gépjárműbe alkalmanként maximum 50 liter, ez alól kivétel az OMV MaxxMotion Super 100plus és az OMV MaxxMotion Diesel üzemanyag. Kannába üzemanyag kizárólag piaci áron vásárolható, és egyes töltőállomások a fentiektől eltérő korlátozásokat is alkalmazhatnak – részletezték.

a Lukoilnál a kisnyomású kútoszlopokon maximum 20 liter, a nagy teljesítményű kútoszlopokon maximum 150 liter üzemanyag tankolható egy tranzakció alatt.

Kannába, illetve egyéb külső edénybe kizárólag piaci áron vásárolható üzemanyag, egy tranzakció alatt maximum 10 liter – idézte a cég nyilatkozatát a portál.

Üzemanyaghiánnyal számolnak egyes szakértők

A benzinkutak lépését az indokolhatja, hogy nemrég kiderült: júliusban és augusztusban üzemanyaghiány várható Magyarországon. A dologban több tényező is közrejátszik: ezekben a hónapokban az aratás miatt a mezőgazdaság is a szokásosnál többet fogyaszt, miközben az OMV schwechati üzemében történt baleset okán kevesebb üzemanyag érkezik Magyarországra, illetve a Mol százhalombattai finomítójában is tűz ütött ki másfél hete – emlékeztetett az Index.