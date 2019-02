A lendület az idén is kitarthat

Suppan Gergely a Magyar Nemzet pénteki számában megjelent interjúban arról beszélt, hogy ha az uniós konjunktúra nem lesz kedvező, attól még a belső piac jelentős támogatást adhat a gazdaságnak. Több multinacionális cégnél is folytatódott a két számjegyű béremelés, amely a fogyasztási számokban visszaköszön majd. A lakásépítési hullám tetőzhet az idén, ez önmagában egy százalékpontot adhat a növekedéshez. Tombol az irodaberuházási láz, 460 ezer négyzetméternyi épület kivitelezése van folyamatban. A szállodafejlesztés is jelentős, csak Budapesten 51 hotel építése, korszerűsítése zajlik. Mindehhez adjuk hozzá az uniós pénzek lehívását, a projektek megvalósításának zöme még hátra van. Az állami beruházások is jelentősek, amelyek bőven érintik az oktatás, a kultúra és a sport területét is. A családvédelmi akcióterv szintén kedvező a gazdaságra nézve, de annak hatásával főként jövőre érdemes számolni - vélekedett az elemző.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az elemzők közül 2018-ra Suppan Gergely várt egyedüliként ötszázalékos gazdasági növekedést. Mint mondta, ez főként matematika és csak kisebb részben becslés. Közölte, ismertek voltak a Központi Statisztikai Hivatal korábbi negyedéves ipari, kiskereskedelmi és építőipari adatai. A többi között ezeket vette figyelembe egy fix bázis mellett. Az eredményeket felszorozta, majd a számítása alapján kereken kijött az öt százalék - ismertette.

Azzal kapcsolatban, hogy miért van szükség gazdaságösztönző programra, Suppan Gergely azt mondta: a nemzetközi környezet több kockázatot is hordoz magában, tehát indokolt erre is felkészülni. Nemcsak erre az évre kell gondolni, hanem a következőkre is – mondta. Szerinte a bürokrácián még van mit csökkenteni, de újabb adóváltoztatások is felmerülhetnek, amelyek érinthetik a foglalkoztatást vagy a beruházások ösztönzését – olvasható a Magyar Nemzetben.