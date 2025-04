A következő hét a húsvétról, de a boltok nyitva-, illetve zárvatartásáról is szól

Megosztás itt:

Lénygében immáron teljes a kép, hogyan tartanak nyitva, pontosabban mikor zárnak be a nagy magyarországi boltláncok a közelgő húsvéti ünnep során, vagyis hogyan bonyolódik az ünnepi nyitvatartás.

A jövő hét már a húsvétról szól, éppen ezért sokakat érint, hogyan tartanak majd nyitva a boltok, mikor lesznek nyitva és zárva. A következő héten kettő, utána pedig egy ünnepnap is lesz: április 18. péntek, április 20. vasárnap, április 21. hétfő.

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy ezeken a napokon biztosan zárva tartanak az üzletek, igaz, ahogy mindig, így most is lesznek kivételek. Érdemes jelezni, hogy a privát tulajdonú kisboltok, üzletek, akár trafikok is a saját belátásuk szerint mérlegelnek, hogy az ünnepnapon kinyitnak-e vagy sem. Nagypénteken az üzletek zárva tartanak, az ünnep előtti utolsó bevásárlásra szombaton, április 19-én nyílik lehetőség, amikor is minden üzlet szombati nyitva tartással várja a vásárlókat. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ugyancsak zárva lesznek az üzletek, amelyek április 22-én, kedden reggel a megszokott időben nyitnak ki újra.

A Lidl esetében hivatalosnak mondható – ez az ügyfélszolgálati oldalukon is látszik –, hogy jövő pénteken, vasárnap, majd a rá következő hétfőn nem fognak kinyitni a boltok. Április 19-én szombaton viszont az üzletek a szokásos szombati nyitvatartási idő szerint működnek majd, és április 22-től kezdődően a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

A SPAR Magyarország részletes tájékoztatást közölt a Világgazdasággal arról, hogyan tervezik az ünnepi nyitvatartást. Először is

2025. április 17-én és/vagy 19-én a korábbi évek tapasztalati alapján, valamint a vásárlói igényeknek megfelelően egyes SPAR szupermarketek meghosszabbított nyitvatartással állnak a vásárlóik rendelkezésére.

Aztán – ahogy az várható volt – 2025. április 18-án, 20-án és 21-én áruházaik jelentős része zárva tart.

Vagyis lesznek, amelyek ki fognak nyitni. Kivételt képeznek a töltőállomásokon található OMV-SPAR express és ORLEN-DESPAR üzletek, valamint egyes SPAR partner és SPAR market áruházak, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található City SPAR szupermarket.

A Tesco sajtóosztálya azt közölte lapunkkal, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti hétvége alatt április 18-án nagypénteken, valamint április 20-án és 21-én, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn áruházaik zárva tartanak. Azonban az ünnepek előtt, valamint április 19-én nagyszombaton a már megszokott nyitvatartással várjuk vásárlóinkat. Az aktuális nyitvatartásukról bővebben a honlapjukon tájékozódhatnak a vásárlók.

A CBA részéről Fodor Attila kommunikációs igazgató arról tájékoztatott, hogy az üzleteik nagypénteken és húsvét vasárnap és hétfőn zárva tartanak. A többi napon a szokásos nyitvatartási időben várják a vásárlókat.

A Penny az alábbi menetrendet ismertette a Világgazdasággal. Így alakul országszerte a Penny üzletek nyitvatartása a húsvéti hosszú hétvégén: Április 18-án zárva tartanak. Április 19-én a megszokott nyitvatartási időben üzemelnek. Április 20-án és 21-én Húsvét vasárnap és hétfőn zárva lesznek. Április 22-től pedig a szokásos időben várják a vásárlókat.

Az Auchan hipermarketek, szupermarketek húsvéti nyitvatartása a következő: 2025. április 18., nagypéntek: zárva 2025. április 19., nagyszombat: megszokott szombati nyitvatartás (üzletenként eltérő) 2025. április 20., húsvét vasárnap: zárva 2025. április 21., húsvét hétfő: zárva. Csakhogy az Auchannak benzinkútjai is vannak. Az automaták már 0-24-ben nyitva lesznek továbbra is. A kabinok azonban telephelyenként eltérő nyitvatartásban fognak üzemelni, kivétel hétfő, amikor a kabinok zárva lesznek. Az automata terminálok természetesen akkor is kiszolgálják a vásárlókat.

Az Aldi lapunknak küldöt válaszában azt írta, hogy már évek óta megszokott húsvéti nyitva tartással várja a vásárlókat. Április 17-án csütörtökön a hétköznap érvényes menetrend mellett várja az ALDI a vásárlókat. Az egyes üzletek pontos nyitása és zárása ezen az oldalon ellenőrizhető.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság